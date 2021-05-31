陳展鵬將軍澳「晉海」千萬豪宅曝光　巨廳超靚山景　貴婦狗超寫意

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-31 11:46

陳展鵬主演的劇集《逆天奇案》在TVB黃金時段播出。劇中，他跟林夏薇擁有一個溫馨小窩。現實中，他跟太太單文柔近年在將軍澳「晉海」組織了一個愛巢。 早前，陳展鵬為了令留家抗疫的囡囡增添新鮮感，於是在家搭了一個小帳篷，意外令他的豪宅內容曝光！他家裏亦養了一隻貴婦狗，平日囡囡會跟貴婦狗宅在大屋裏抗疫，生活超寫意。

陳展鵬娶單文柔為妻後火速誕下女兒。（Instagram圖片：rucochan）

2017年以1,280萬購入將軍澳晉海一個700呎3房高層單位，當時以母親的名義購入，並把單位送予母親，打算跟中風後行動不便的母親同住。隨後她跟單文柔結婚，這單位自然地成為了他們一家的溫馨小窩。陳展鵬婚後初期仍然與母親同住，直至單文柔誕下女兒，他們才分別居住。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前，陳展鵬一家留家抗疫甚少外出，囡囡有好一段時間都沒有外出玩耍，為了幫家居增添一份新鮮感，他竟然在囡囡的房間搭了一個小帳篷！同時令他家的無敵大山景曝光！

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陳展鵬婚前已經養有一隻貴婦狗「包包」，他婚後曾經出過一個帖文指：「身份多了，但也不能忘本。我也是他的終身情人。」意味著他的女兒出生後，他仍同樣愛狗。在他的社交平台上，甚少看到他女兒和包包同場，不過他早前大曬女兒帶著包包散步的影片，看來一人一狗相處得非常融洽。

同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。

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同場加映：「大美人」關之琳的3,000呎豪宅內部超奢華的裝修！她的衣帽間也放滿了名牌手袋、名牌高跟鞋，總值高達過數百萬！她平日也會在社交平台上大方分享豪宅裏的奢華生活，早前她還分享了一張屋內自製雪景的照片，不過真相卻令網民笑爆！

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【點撃看全文：關之琳半山3000呎豪宅內部曝光 屋內自製雪景竟跟兩隻柴犬有關？】

同場加映：汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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【點撃看全文：汪明荃3層西貢豪宅 海景景觀超開揚 唐狗被領養後過超豪生活】

同場加映：張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

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