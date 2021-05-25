撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-25 16:02

TVB《東張西望》主持李旻芳15年前開始飼養兩隻金毛尋回犬，她跟黃耀英於2019年結婚後，二人合力照顧家中兩隻狗狗。近月，家中其中一隻狗狗病逝，隨後另一隻狗狗患上口腔癌，為了讓愛犬有更舒適環境養病，二人不惜花700萬購入西貢大屋。

李旻芳和老公黃耀英是圈中出名的愛狗之人。二人婚後協力照顧家中兩隻年近15歲的金毛尋回犬BB和Mui Mui，由於牠們年事已高不良於行，無力上落樓梯，所以每次外出李旻芳或黃耀英都會用背帶，背著接近60磅的狗狗上落。可惜，今年2月Mui Mui因病離世，而BB近月確診患上口腔癌。為了讓狗狗有更舒適的環境養病，二人決定花700萬於西貢購入新屋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

李旻芳首次置業身份，以692.5萬元購入西貢逸瓏海滙2座低層連花園單位，實用面積433平方呎，連花園235平方呎，原業主曾花90萬元將單位裝修，單位原則為一房兩廳連儲物室間隔，原業主把房間及客廳打通，並增設兩間閣樓睡房，增加單位的空間感。

▾▾▾李旻芳、黃耀英新屋百萬豪裝？點撃圖片放大看▾▾▾

+ 20 + 20 + 20

雖然原業主曾花過百萬裝修大屋，不過李旻芳接受傳媒訪問指，已經請設計師在全屋舖設軟墊，希望患上口腔癌的金毛尋回犬BB能生活得更舒適。

同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。

▾▾▾森美1700呎豪宅十足影樓？！點撃圖片放大：看內部超靚裝修▾▾▾

+ 29 + 29 + 29

同場加映：「大美人」關之琳的3,000呎豪宅內部超奢華的裝修！她的衣帽間也放滿了名牌手袋、名牌高跟鞋，總值高達過數百萬！她平日也會在社交平台上大方分享豪宅裏的奢華生活，早前她還分享了一張屋內自製雪景的照片，不過真相卻令網民笑爆！

▾▾▾關之琳在家自製雪景？眼利網民看清後笑爆！點撃圖片放大：看豪宅內部▾▾▾

+ 37 + 37 + 37

【點撃看全文：關之琳半山3000呎豪宅內部曝光 屋內自製雪景竟跟兩隻柴犬有關？】

同場加映：汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

▾▾▾點擊圖片放大看，汪阿姐的豪宅，以及兩隻狗狗的生活空間▾▾▾

+ 17 + 17 + 17

【點撃看全文：汪明荃3層西貢豪宅 海景景觀超開揚 唐狗被領養後過超豪生活】

同場加映：張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

▾▾▾點撃圖片放大：帶你參觀張敬軒復古風大宅▾▾▾