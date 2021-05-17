謝霆鋒幫狗沖涼　令型格豪宅意外曝光　狗狗品種香港又貴又少見

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謝霆鋒繼前年加入貓奴行列，養了兩隻貓「Miso」及「Dashi」後，最近他亦擔當狗奴，頻頻在社交平台分享與新歡「Mustard」的照片。謝霆鋒更親自幫狗狗沖涼，令豪宅再次曝光，原來謝霆鋒除了住豪宅之外，狗狗的品種亦都價值不菲，而且在香港非常罕見！

謝霆鋒近年經常分享與貓貓的生活照。（Facebook@鋒味）

40歲的謝霆鋒因為哮喘，多年來無法飼養有毛的動物，只能養盾龜、蜥蜴、無毛貓咪等寵物。早前他突然在社交平台分享新歡Mustard的照片，指狗狗非常貪吃，並寫道「聽講你中（鍾）意食嘢，咁啱我又會煮飯喎」，謝霆鋒更讓Mustard自由進出他的廚房重地，可見Mustard在他心中的地位不輕！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前謝霆鋒分享幫Mustard沖涼的影片，成功打造暖男形象，更令豪宅環境曝光，原來Mustard的品種在香港很罕有，並且價值昂貴！

點擊圖片看：謝霆鋒型格豪宅，以及家中狗狗是什麼來頭

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Mustard品種特別，樣子可愛又活潑好動，牠有著毛茸茸的外表，搭配巨大的身型，看起來就像XXL版熊啤啤！難怪一向性格「Cool爆」的謝霆鋒都慢慢被牠的熱情融化！

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同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。

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同場加映：商台DJ少爺占原來是DJ界的隱形富豪！他不單踩過界主持電視節目、拍攝廣告，還舉辦棟篤笑、演唱會，密密搵銀買「磚頭」，多年來先後購入多個物業。2018年，少爺占以近3千4百萬元購入西貢傲瀧面積逾1千8百呎高層單位自住。

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