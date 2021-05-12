森美九龍塘1700呎相連豪宅　英倫風格白牆　黑貴婦狗巨廳放電超歎

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-12 15:55

森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。

森美露台有七財繽紛的花卉。 （Instagram圖片：sammy903）

森美在2004年購入九龍塘廣播道的樓王「嘉皇臺」，後來位於2008年再購入相鄰的單位，並把兩單位打通為1700呎的豪宅！由於嘉皇臺與商台的距離極短，所以即使打風落雨，森美都可以準時回到公司「開咪」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

表面上，他甚少在社交平台他分享家中的佈置，不過他其實經常在家拍照打卡！森林住處一開門就可以看到一面英倫風格白色牆壁，看起來十足影樓，因此他不時都會在牆壁前面拍攝造型照！不過只要仔細留意就知道，拍攝的場地正正就是他家！

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森美近年亦養了黑色兩隻貴婦狗，分別是「Gengar」和「Oreo」。自森美的子女長大後，相處的時間減少，一對狗狗便成為他的忠實夥伴，在他的IG時不時都能看到他抱著狗狗拍照！。

同場加映：「大美人」關之琳的3,000呎豪宅內部超奢華的裝修！她的衣帽間也放滿了名牌手袋、名牌高跟鞋，總值高達過數百萬！她平日也會在社交平台上大方分享豪宅裏的奢華生活，早前她還分享了一張屋內自製雪景的照片，不過真相卻令網民笑爆！

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【點撃看全文：關之琳半山3000呎豪宅內部曝光 屋內自製雪景竟跟兩隻柴犬有關？】

同場加映：汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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【點撃看全文：汪明荃3層西貢豪宅 海景景觀超開揚 唐狗被領養後過超豪生活】

同場加映：張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

▾▾▾點撃圖片放大：帶你參觀張敬軒復古風大宅▾▾▾

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【點撃看全文：張敬軒3700呎豪宅開音樂會 哥基、緬因貓才是屋主 超歎生活公開】