雪橇犬｜疫情停課孩子解禁　二哈被瘋狂騷擾　媽：不是很會拆嗎？

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-27 08:04

近日台灣疫情反覆，學校都停課以減低人與人之間受感染的機會。或許小朋友會感到高興，不用到學校去。但對毛孩來說，卻可能是災難！ 住在台灣的陳思璇，家裏養了一隻雪橇犬哈哈。牠平日最已習慣，白天家中的哥哥姐姐們會上學去，只有晚上回家時才來陪牠玩。但疫情停課，哥哥姐姐都留在家陪牠，本來應是值得高興。但哥哥姐姐實在太熱情了，哈哈疲於應付感到吃不消，用求救的眼神望向媽媽，卻遭冷淡回應！

雪橇犬哈哈表示：媽媽快來救我呀！（陳思璇）

這隻看來有點可憐的雪橇犬叫哈哈，一直以來與媽媽陳思璇生活在台灣。最近因疫情嚴峻，家中的哥哥姐姐都要停課，結果留在家中陪哈哈玩的時間變多了。

不過，哈哈似乎對於這突然而至的幸福感到不知所措，不斷被３個小朋友瘋狂騷擾令牠感到吃不消，甚至感到疲累。當牠用求助的眼神望向媽媽時，沒料到卻遭冷淡對待！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，為何媽媽對雪橇犬哈哈見死不救？▼▼

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媽媽留言表示：「你還要被哥哥姊姊玩一個禮拜喔！」不知為何，看到這段話，總覺得媽媽是在幸災樂禍，沒有同情到雪橇犬哈哈！後來留言還不忘補一句：「看誰先陣亡啊！」

網民們一方面同情雪橇犬哈哈慘遭停課的孩子們收服，但另一方面，也有網民表示常常拆家的狗狗，終於遇上剋星了！「拆家哈的唯一天敵，就是小屁孩，上帝派來剋哈的」、「 不救！你平常虐待我！」、「哈哈變成小孩的玩伴、大玩偶。哈哈：哥哥姐姐能不能快點去上課」、「不能出門當然玩哈哈囉」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中雪橇犬「米弟」一向很愛搗亂，早前他打掃家裏時，將原本放置在高處，價值超過4000港元的鱷魚標本暫時搬到書桌上，誰知米弟竟然迅速咬爛鱷魚上顎，爸爸絲毫不見殘骸，猜想狗狗應該將它全都下肚，頓時慨嘆難以向長輩交代，結局更令一眾網民笑瘋。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟雪橇犬米弟及鱷魚標本最後的下場會是如何？▾▾▾

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點擊連結看全文：雪橇犬生吞價值$4000鱷魚標本 爸：難向長輩交代 結局笑瘋網民

▼▼同場加映：日本有狗主在社交平台表示，家中養了一隻八個月大的雪橇「Sena」，年紀小小的牠經常幫忙照顧他的女兒，擔當狗保姆。早前主人分享了一張4個月前他們的暖心合照，可見Sena與姐姐身高差不多，一起扒在窗邊看風景，畫面非常溫馨。誰知主人前幾日再替他們拍照，發現Sena已經偷偷地暴風式成長，身形變得健壯，再不是女兒昔日的小玩伴，反而變成保護姐姐的大帥哥！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，現時八個月大的Sena的帥氣樣子！

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