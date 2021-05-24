雪橇犬｜斷片女驚見狼在床邊　下秒翻查手機發現真相尷尬到不行了

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-24 13:40

飲酒要適可而止，不然會做出烏龍事！ 居住在英國的女子Mia Flynn，早前在社交平台上分享了自己的一則醉酒斷片經歷。她指自己與友人前一晚飲了許多酒，回家時已是醉醺醺的，因此回家便倒頭大睡。沒想到隔天醒來時，身邊有隻毛茸茸的巨物坐着，嚇得她不敢亂動，以為狼來了！

事後Mia笑着和這巨獸影相留念，要紀錄下自己烏龍的舉動。（Mia Flynn）

這個醉後斷片的故事，來自住在英國威爾斯小鎮萊爾Rhyl的女子Mia Flynn所分享。她早前在朋友家裏喝酒，把酒聊天甚是高興。直到深夜時，她已喝得醉醺醺的，於是便匆匆回家倒頭大睡。

沒料到朝早起床時，床邊卻出現了一隻疑似狼的巨獸，嚇得她動彈不得。但下秒她冷靜下來，再拿出手機翻看，似乎找到了些端倪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟Mia身旁為何會出現了一隻巨獸呢？得知真相後她也是哭笑不得，極不好意思！▼▼

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Mia將這有趣的拐走陌生狗狗故事分享後，不少網民都被逗得笑了出來，紛紛留言叫她把狗狗留在身邊。不過Mia卻表示「雖然狗狗很可愛，不過我還不打算養狗，我很高興Toby（不過，人家並不是真的叫Toby！）最後順利回家了」。

而雪橇犬的原主人，發現狗狗整晚沒有回家後，也擔心得快要哭了出來。幸好，她很快就在網絡平台上，看到自己家的狗狗。原主人與Mia聯絡，並成功把狗狗帶回家，一切總算有個最美好的結局。

▼▼同場加映：小女孩Hazel在剛出生時，原本有一隻雪橇犬Lzzy陪伴左右，並把她視為心愛的家人。可惜Lzzy在Hazel出生後沒多久，就離開人世。Hazel失去這位家人後，顯得非常失落，所以爸媽重新領養了一隻雪橇犬Rio，希望Rio跟Hazel可以一同長大。▼▼

▾▾▾Rio半年已經變大3倍？！點撃圖片放大：看如何變成巨獸！▾▾▾

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▼▼同場加映：日本一名網民早前放上Twitter的一幅姐弟照，引起網民熱烈討論。事因8歲的雪橇姐姐Shirubia因樣貌太「童顏」，成為網民焦點，主人出PO後，竟然還需再三解釋兩隻狗狗的真實年齡。有網民看了照片後驚呼：「吃防腐劑大？」▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看雪橇狗狗的逆齡美貌▾▾▾

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