男友裝傻說雪橇犬是小狗　驚變36kg拆家巨獸　全家被騙照樣疼入心

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-09 08:02

說好只能養「小狗」呢？台灣新店飼主LF Huang的男友曾在19年前養過一隻哈士奇「狼頭」，當時他一心想養隻寵物來作伴，但是爸媽因為考量家裡住公寓，所以要求他只能養小狗，沒想到調皮的男友卻帶了一隻1個月大的哈士奇矇騙家人，讓他們以為那真的只是隻「小狗」，怎料幾年後狼頭竟直接一路胖到36公斤。

男友一直以來都非常喜歡哈士奇，因此在決定要養狗那一刻，他就已經在心裡盤算好要飼養哈士奇，雖然當時家人告訴他只能養小狗，但是他卻仗著老人家不懂品種，就直接把剛出生的小哈士奇帶回去，騙他們狼頭只是小狗，殊不知牠只有在那短短的幾個月是「小狗」，長大之後根本就是一隻台灣黑熊啊！

點擊下圖看1個月大的哈士奇由「小狗」變成36KG大黑熊！👇👇👇

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養狗不久後，男友因為工作的關係去了大陸出差，自然而然就把狼頭交給爸媽照顧，有一天，他們看到電視上播著哈士奇在雪地狂奔的模樣，愈看愈覺得很像家裡的狼頭，於是立刻打電話給兒子詢問，「這狗，不小啊！會長到這麼大嗎？」但當時的男友依然裝傻，直到毛孩體型漸漸變得高大，爸媽才發現一切都是騙局。

雖然狼頭並不是真的「小狗」，體型也跟爸媽原本想像的差很大，但他們早已毛孩當成親生金孫一樣在疼愛，因此看著牠愈來愈大隻也只能接受，只是偶爾還是會拿出當年往事無奈笑說，「帶回來說是小狗，結果變這麼大隻...」；不過其實最讓人頭痛的並不是體型，而是狼頭的拆家功力，牠在這13年來「幹了好幾票大的」。

LF Huang笑說，狼頭就是大家說的破壞鬼，從小到大拆家、亂大小便都已經不稀奇，除了爸爸的魚整條不見、魚缸裡的魚被謀殺之外，有次牠甚至因為全家出門沒帶上牠，自己跑去跳到沙發上，把陽台窗戶打開，踩爛所有盆栽後，再去大家的床上打滾，順便再留下黃金數兩，讓飼主無奈直呼，「當年手機不流行，所以沒能拍下牠搗蛋的照片，不然肯定珍貴！」

縱使狼頭體型超巨大又愛調皮搗蛋，但牠依然是全家的心肝寶貝，如今狼頭已經在6年前因為脾臟腫瘤去當了小天使，回想起來，每一個片刻都是美好回憶，家人們也每天都很思念牠的龐大身影，「我們每天都想著牠，一直到現在，牠還是出現在我們每天的話題裡面，天使來過人間，每天都溫暖、甜美。」

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