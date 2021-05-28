狗狗誤墮排水渠傷口潰爛瀕死　媽用心照顧驚變狗界范冰冰

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-05-28 08:04

相信毛孩子開心的模樣，是對爸媽悉心照顧的最好回報。 日前外國一個網站分享了一個狗狗被拯救的故事，狗狗Michi滿身污垢、傷口潰爛，有好心人發現牠後，馬上聯絡動保組織。不過狗狗看到陌生人靠近，竟受驚亂跑誤墮路邊的排水渠，幸好在多個小時的拯救下，牠終於成功獲救，更幸運地獲好心人領養，及後更驚變成一位雪白美女！

（Mission Paws'ible）

這隻名叫Michi的狗狗，有一天被人發現牠在巴里的街頭上四處遊蕩，看上去非常虛弱，而且頭部還有著一處大面積的傷口。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當地的動物保護組織得悉Michi的狀況後，立刻派人帶牠到獸醫診所診治。豈料受驚的Michi竟四處亂跑，墮入更深的排水渠裏，經過多小時拯救，終於讓牠得到適當的救治。

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缺乏安全感的Michi，隨後遇到好心人Saffron收養，在她的悉心照顧下，原本滿身傷口的Michi竟變成狗界范冰冰！

▼▼同場加映：1個多月前，張小姐在家門外，看到一隻滿嘴鮮血的狗狗路過。由於實在不忍心放任牠不管，於是決定帶牠去看獸醫，接牠回家給牠幸福，並替牠取了一個幸運的名字「吉寶」，只希望牠能健康活下去。▼▼

▼▼點擊圖片放大看，狗狗吉寶在這個月來的改變，實在很是驚人▼▼

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▼▼同場加映：被遺棄的地拖狗「嘟比」，牠全身毛髮打結，指甲嚴重過長，遠看無法辨認出牠是一隻狗。後來義工將嘟比送到寵物店，經美容師花了三小時打理後，狗狗驚變超帥貴婦狗！▼▼

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點擊連結看全文：地拖狗毛髮打結被棄路邊獲義工救起 剃毛後驚變超帥汪