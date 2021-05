寵物熱話｜撫摸貓狗可紓壓？效果更勝傳統方法！實驗證明3大好處

撰文: 明日科學 最後更新日期: 2021-05-30 08:02

有項研究提供了一些證據發現與狗狗待在一起會有助於壓力大的學生更清晰地思考和計劃,且效果可能會持續長達六周左右,若未來有一天醫生開給人類的處方籤是讓你抱抱哥基犬或者抱抱西班牙獵犬,我們也不需要太驚訝,這項研究確實給出一些令人驚訝的結果,特別是與狗狗相處的益處似乎能持續一段時間。

過去許多因壓力而患有精神疾病或是自殺的學生都曾經被該大學或者是官方機構所忽視,認為是學生自己沒有足夠的抗壓性來培養自己,幸好時代已改變,愈來愈多機構開始重視這些有著過度壓力的學生,且提供給學生紓壓的管道現在都很普遍,因此這項研究的結果讓近1000所美國大學開設治療動物機構,希望藉此可以讓壓力症候群的學生與狗狗們共度美好的時光。

撫摸貓狗10分鐘就能降低壓力?(按圖了解👇👇👇)

+ 5 + 5 + 5

勝過傳統紓壓方法

參與這項研究的測試者首先會被各別隨機分配到壓力管理研討會以及寵物狗狗機構,壓力管理研討會教授的技巧包括冥想、放鬆和避免消極的自我批判,而被分配到寵物狗狗機構的測試者會在訓犬員的監督下與狗狗們玩耍,接著研究人員同時會研究測試者各自的壓力變化。

結果不僅參加寵物狗狗機構的測試者報告表示他們的壓力大幅減少,執行功能方面也表現得比之前更好,而且這些差異在六周後的隨機訪問中仍然可以看到,反而傳統的方法似乎沒有什麼好處,對於那些與狗狗們呆在一起的測試者來說,思維清晰度的改善是持久且顯見的。

值得注意的是,樣本群體中絕大多數是女性,而且主要是白人,這可能就會影響研究結果的準確性,不過這項研究也增加了一些證據,即動物輔助療法雖然不能替代那些經歷過創傷的人進行治療,但可以緩解他們的壓力和焦慮,為那些處於壓力之下的人提供安慰和益處。

相關文章:高冷主子在偷偷關心你? 貓奴要觀察這5種行為👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

資料來源:Stephen Luntz(2021,MAY 12).Benefits Of Petting A Therapy Dog Can Last For Weeks, Study Finds. Iflscience

【本文獲「明日科學」授權轉載。】