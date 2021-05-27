柴犬｜十多條內褲被咬爛　爸命令狗反省　汪道歉5分鐘後即露狗性

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-27 08:05

柴犬的得意樣子，一向深受主人喜愛，但牠們的拆家威力，同時都會嚇怕主人。 台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！

億億被爸爸命令要自行反省。（受訪者提供）

狗主吳偉傑接受《香港01》訪問時表示， 兩歲的億億最愛拆家，無論爸爸的內褲、襪子、手錶、充電器、眼鏡、鞋子等等，都曾經被牠咬穿，無一倖免，億億更已經咬爛過主人十多條內褲，是名副其實的「咬內褲慣犯」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天爸爸發現內褲又被咬穿，於是向億億逼供，但牠即時跑走。爸爸之後將內褲掛在狗狗的頭上，要牠反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，居然隨即露出狗性，令爸爸直呼，牠真的覺得自己是無辜？

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網民看到億億的內疚影片後，紛紛指「是…是被咬破了嗎？」、「你有想過狗狗的感受嗎？」、「突然覺得牠很無辜」、「是反省還是陶醉啊~怎麼低頭了~」、「這個味道牠喜歡」、「最新款狗嘴套」、「看牠無辜的表情會笑死」、「那是最新款胸背，牠自己挑的」、「低頭認錯了！把拔就原諒牠唄」、「順便封自己嘴巴」。

同場加映：其他狗狗的拆家事件！

【同場加映：台灣有狗主表示，她從監視器中看到日本銀狐犬「肉肉」拆家的畫面，當時狗狗從桌上叼了電視機的遙控器下來，正一臉享受地咬著，媽媽立即從監視器的麥克風叫出聲，欲阻止愛犬。誰知肉肉竟然挑釁主人，邊咬遙控器邊對著鏡頭笑，令媽媽非常崩潰，最後事件的結局更笑瘋網民。】

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點擊連結看全文：銀狐犬｜媽監視器喝止狗咬電視遙控器 狗下秒出招示威令網民笑瘋

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

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