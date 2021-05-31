唐貓｜4歲弟把這東西塞滿貓糧碗　全因媽一句「吃菜菜才會長大」

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-31 15:46

貓奴就是對貓咪充滿了愛，處處會為牠着想！ 這個很暖心的餵貓故事，來自台灣網民Violet Swift所分享。這天由於忙着處理家務，於是叫兒子幫忙去餵貓。沒想到回過頭來一看，貓咪的碗裏不見貓糧，反而被其他東西塞滿，就連在旁的貓咪Puma似乎也不敢置信。當問及兒子為何這樣做時，他的答案卻是超純真又充滿愛！

兒子平常也有幫手做家務，而對餵貓咪這任務就顯得特別興奮！（受訪者提供）

台灣網民Violet Swift早前在社交群組裏，分享了一張兒子代為餵貓咪糧的有趣相片。只見貓碗裏放的不是貓糧，而是別的東西！

當媽媽問為他為何要這樣做時，兒子的回答卻是：「吃菜菜才會長大！」令媽媽哭笑不得！不過，在兒子純真的世界裏，他的做法真的沒有錯呀！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，兒子到底把什麼倒得滿滿呢？

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當網民知道弟弟這樣做的背後原因後，都感受到這是份無私又純真的愛！不過，大家開始擔心貓咪，如果真的吃下這頓大餐的話，後果不知會如何？「貓咪吃完要大跳三天三夜囉」、「好嗨唷！感覺人生已經到達了高潮！」、「這個量……可能嗨好幾天都不是問題」、「媽媽說要多吃菜，都有在聽」、「這是迷幻餐吧」。

▼▼同場加映：台灣有家食店收養了兩隻貓咪，牠們平日都會睡在櫃台當「櫃台貓」。這家食店的生意非常好，電話整天響過不停。有天，媽發現店內異常地安靜，於是走到櫃台看，發現貓咪嫌電話太吵耳阻牠睡覺，竟然用天殘腳把它一秒K.O！▼▼

▾貓咪用天殘腳阻止客人來電 點撃圖片放大看牠放大招▾

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點擊連結看全文：唐貓店長｜嫌櫃台電話狂響阻睡覺 下秒天殘腳K.O.繼續與周公幽會

▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸？】

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