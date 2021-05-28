唐貓｜台灣新冠肺炎疫情爆發全城搶乾糧　媽慶幸有最強戰士做救兵

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-28 08:05

疫情持續，不少人都要囤貨，以備不時之需。 台灣受新冠肺炎疫情影響，全城民眾都在搶購糧食，有狗主在社交平台表示，慶幸家中一直有「最強戰士」做救兵，令她疫情期間，都無需四出撲物資，而小孩停課在家，都有人照顧，完全不用操心！

家中的一狗三貓相處融洽。（受訪者提供）

狗主大吉媽接受《香港01》訪問時表示，家中養有一狗三貓，狗狗「大吉」是家中的狗媽媽生的，而貓咪們都是撿回來，毛孩們都是陪著她兩個女兒長大，他們感情非常融洽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

近日台灣疫情肆虐，當地很多人都要囤杯麵乾糧，疫情關係，大吉媽的女兒都要停課，許多家長都擔心孩子在家沒人照顧。大吉媽則指，慶幸多年來自己有囤貨，是次疫情家中有「最強戰士」做救兵，所以不用搶購糧食，女兒亦能夠有人照顧。

▾▾▾點擊圖片放大看，媽媽背後的最強戰士！▾▾▾

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網民看到「最強戰士」的照片後紛紛笑指，「打麻將的概念」、「我小時候也是這樣長大的，都要求毛孩一定要就定位不能動陪我玩」、「真的好熱鬧，停課她們都不無聊了」、「有先見之明」、「這個囤得很對」、「囤貓囤狗～～在家才不無聊」、「而且還不用錢，只要罐罐」、「寶貝們好可愛喔！」。

同場加映：台灣有貓主表示，因當地受新冠肺炎疫情影響，妹妹近日都要在家中上網課。這天妹妹上網課期間，姐姐突然聽到睡房傳出怪異啪啪聲，她隨即開門查看，竟然驚見人貓親密行為，令她完全傻眼！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟姐姐看到什麼人貓親密行為的畫面？▾▾▾

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住在台灣的陳思璇，家裏養了一隻雪橇犬哈哈。牠平日最已習慣，白天家中的哥哥姐姐們會上學去，只有晚上回家時才來陪牠玩。但疫情停課，哥哥姐姐都留在家陪牠，本來應是值得高興。但哥哥姐姐實在太熱情了，哈哈疲於應付感到吃不消，用求救的眼神望向媽媽，卻遭冷淡回應！

▼▼點擊圖片放大看，為何媽媽對雪橇犬哈哈見死不救？▼▼