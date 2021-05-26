貓女兒5年來站同一位置等門　監視器畫面令網民全哭崩：快回家啦

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-26 08:00

不少人都認為，貓咪感情不如狗狗般深厚，但許多事實證明並非如此。 台灣貓奴冠佑，早前在社交平台上分享了一張監視器畫面。當中，一隻貓咪面朝大門，背向着監視器，顯得很是落寞。當網民得知，原來貓咪這樣做的背後原因時，大家都快要哭出來了！

在台灣，有一隻貓咪幾乎每天晚上，都會走到大門前，呆呆地坐着像是在等人。這畫面被分享到社交平台後，吸引了不少網民注意。分享這相片的台灣貓奴冠佑出來解畫，指相片中的貓咪，是他的貓女兒彎彎，只是已好一段時間沒見面了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當大家得知貓咪這樣做，是要等他回家時，大家都心疼催促他「快回家啦！」

▼▼點擊圖片放大看，究竟貓咪彎彎在做什麼？當網民得知真相後，幾乎要哭出來了！▼▼

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雖然只是監視器畫面，但背後故事已足以令人動容。網民被黑貓彎彎的行為所感動，大家都叫貓奴快趕緊回家！「好落寞的背影，快給牠抱抱」、「想哭」、「看到後，很想回家抱抱自己的寶貝」、「我家貓咪才不會管我，牠只關心屎鏟了沒有」、「許多人認為貓咪薄情，但其實真的不是」、「這個痴心等候的樣子，我哭了」。

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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點擊連結看全文：唐貓｜買樓梯防9kg肥貓受傷 牠一秒示範正確用法 媽：是有多懶

▼▼同場加映：生活在台灣的劉小姐，早前在網上社交平台上，分享了收養小貓「紀念品」的經過。她指早前在殯儀館裏處理母親後事時，一直聽到喵喵聲在附近叫着。她聽到這小貓咪的哭聲感到甚是可憐，於是決心要救牠出來。最終，要殯儀館拆去裝飾牆板，才發現救起小貓咪。▼▼

【點擊圖片放大看，這隻曾被困在牆板之間的小貓，最終命運如何？】

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