貓貓有麒麟臂　每天單手開雪櫃吃放題　媽用膠帶印封換來崩潰結局

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-02 15:22

當毛孩百厭起來，應如何才能有效制止呢？ 最近有網民Ko小姐，分享了家中貓咪呼呼的搗蛋行為。牠在凌晨三時跑了去雪櫃前，然後霸氣地單手把雪櫃門打開了！接着像是要住進雪櫃去了！媽崩潰到網上求助，希望得出阻絕貓咪開雪櫃的好方法！

想不到喵星人也感到熱了，想住到雪櫃裏去！這隻生活在台灣桃園的貓咪「呼呼」，是隻6個月大充滿活力的小男生。平日行為像狗狗的呼呼，這天平夜突然跑了到客廳，驚醒了熟睡的媽媽。

本來打算看呼呼想怎樣，於是拿出手機拍下。沒想到幾秒鐘後，呼呼便把雪櫃大門打開，然後想竄進去！媽媽大為緊張，怕牠把雪櫃的東西都弄亂，急急抱牠出來，然後上網求助，希望能找到阻止貓咪開雪櫃的方法。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，膠帶印封能否有效阻止呼呼「入侵」雪櫃▼▼

+ 33 + 33 + 33

對於貓咪有打開雪櫃門的技能，有沒養貓的網民表示質疑。但很快地，資深貓奴們便紛紛將家中貓咪開雪櫃的影片分享出來，並提供了不少防止主子打開這類門的方法。「強烈感受到奴才的激動」、「夏天找不到貓 先開冰箱找」、「主人瞬間失去語言」、「一不小心看了10幾次」、「常常覺得冰箱食物偷偷減少了」、「好險我家的貓沒有看到這個影片」、「膠帶是用來綁貓，誰跟妳說是用來綁冰箱(說笑)」。

▼▼同場加映：台灣有貓主表示，因當地受新冠肺炎疫情影響，妹妹近日都要在家中上網課。這天妹妹上網課期間，姐姐突然聽到睡房傳出怪異啪啪聲，她隨即開門查看，竟然驚見人貓親密行為，令她完全傻眼！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟姐姐看到什麼人貓親密行為的畫面？▾▾▾

+ 30 + 30 + 30

點擊連結看全文：唐貓｜妹妹上網課睡房突傳怪異啪啪聲 姐一開門驚見人貓親密行為

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，因當地受新冠肺炎疫情影響，兒子近日都要在家中上網課。在他上網課的第一天，家中的唐貓「冰冰」竟然擔任代課同學，走到鏡頭前亂入，更當著同學們面前狂打呵欠，令老師非常尷尬！誰知冰冰沒有收歛，下秒繼續露出懶惰的本性，10分鐘的「釣魚實錄」除了令同學笑瘋，亦令他們很羨慕！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，懶惰的冰冰在課堂上的十分鐘「釣魚實錄」！▾▾▾

+ 18 + 18 + 18

點擊連結看全文：唐貓｜網課首天「代課同學」亂入狂打呵欠 10分鐘釣魚實錄全公開