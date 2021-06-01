唐貓｜爸堅拒養喵終睡房鑽牆裝貓跳台　5件事證他泥足深陷變貓奴

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-01 17:18

貓星人總是有種魔力，可以令人對牠們非常著迷。 台灣有貓主在社交平台表示，潔癖爸爸曾阻止養貓，結果在唐貓「Momo」入屋三星期後，就被完全攻陷！他更應媽媽要求，在睡房鑽牆裝貓跳台。除此之外，還有5件事證明他已經成為一名不折不扣的貓奴！

Momo入屋三星期，就成功收服爸爸！（受訪者提供）

貓主王小榛接受《香港01》訪問時表示，有潔癖的爸爸一直反對養貓，誰知一向愛貓的女兒上網找了許多可愛的貓咪照片，想幫爸爸洗腦：「沒想到先被洗腦的是我，我加入了貓咪領養群組，每天拿好多貓照片給爸爸看，然後裝可憐，一直吵。抗爭2年後，爸爸同意養貓，但條件是我們要把貓咪顧好，不可以影響他的生活品質。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

王小榛最後領養了2個月大的唐貓「Momo」，一開始爸爸聞到牠的便便還會嘔吐，但Momo的性格親人、愛撒嬌，總是主動黏著爸爸，連睡覺也要睡他的腳邊，而且Momo非常愛乾淨，結果牠入屋三星期，就成功收服爸爸！

最令人預料不到的是，曾揚言不可以讓貓影響他生活品質的爸爸，竟然答應媽媽要求，在睡房牆上裝貓跳台，「他曾叫我想都別想，不然要把我趕出家門！」但原來除此之外，爸爸還有5件事足以證明他已經泥足深陷，變成不折不扣的貓奴……

▼▼點擊圖片放大看，5件事證明爸爸變成貓奴！▼▼

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網民看到照片後，紛紛指「別人的爸爸都比較好征服」、「刀子嘴豆腐心」、「超棒100分的爸爸」、「爸爸太沒原則了啦」、「你們家爸爸直接淪陷」、「嫁給一個很棒的老公，恭喜妳」、「長輩都無法抗拒毛孩的魅力」、「印出來給那些討厭的中老年人跟鄰居看」、「此文根本就是炫耀爸爸文」。

同場加映：最近有網民分享爸爸與貓咪的故事，指當初爸爸曾阻止養貓，但現在卻變成貓奴，每次傳短訊來都問候貓咪情況，不禁令人懷疑，誰才是親生的？

【點擊圖片放大看，究竟當初為何爸爸會反對養貓，貓咪又做了什麼令爸爸作出如此大的改變】

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點擊連結看全文：爸曾反對女兒養貓 喵入屋後態度大轉變 6大例子證明他已是貓奴

同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。

▾▾▾點擊圖片觀看浪浪咪咪入屋後，令主子後悔收編的過程！▾▾▾

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點擊連結看全文：流浪貓｜虎斑貓入屋20日變仇人 媽超後悔收編：轉世來報仇

同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，最近她沖咖啡時，覺得風味大不如前，原本咖啡香味濃郁，但現時味道卻變得非常複雜。她大感不惑，明明咖啡豆都是很高質，沒有理由會發生這種情況，她更一度懷疑是否自己沖咖啡的手勢生疏。誰知兩星期後，她終於發現真相，極度崩潰！

▾▾▾點擊圖片放大看，咖啡豆味道突變的原因！▾▾▾

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