日本北海道｜燒番薯店柴犬店長因病去世　回顧30個迷倒客人的時刻

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-06-11 08:05

日本一間位於北海道的燒番薯店，幾年前因為它的柴犬店長「Ken」而聞名。雖然這家店只有柴柴Ken一位店員，但大家都很守規矩，買東西會自己付錢。 可惜，日前Ken的主人在社交媒體上發文表示，Ken在今年的6月6日因病去世。

（twitter@ImoyaKen）

Ken的媽媽日前（6月6日）在社交媒體Twitter上發文指，Ken已經因病離世，並將牠帶回了牠最愛的燒番薯店。Ken離開的消息不單令一眾粉絲感到震驚，就連牠媽媽都不敢相信牠竟然在這麼短時間內便成為了小天使，永遠離開了她。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽很感謝各位粉絲在Ken擔任店長的4年來，所給予的各種支持，並感謝Ken這些年窩心陪伴。雖然Ken不能像真的店員進行接待及找續，但正因為Ken，這家小小的燒番薯店才可以成為廣為人知的人氣商店。

（twitter@ImoyaKen）

媽媽希望Ken能在天空上過得快樂，像粉絲畫的插畫一樣在雲上經營著牠最愛的燒番薯店。

▼▼同場加映：台灣北投竹子湖旁，有家賣饅頭的店家，常常有柴犬站在門外招攬客人。這天，有遊客經過時，發現其中一隻柴犬竟然一臉輕浮，還吐舌賣萌，正當遊客要上前，笑着想責怪狗狗做事不認真時，這才發現柴犬們的大秘密。▼▼

【點擊圖片放大看，明明有5隻柴犬在工作，但網民為何指實際上只有3隻呢？】

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點擊連結看全文：黑柴犬店長饅頭店攬客 終日打呵欠偷懶 眼利網民一見破綻秒體諒

▼▼同場加映：在日本，有隻13歲老柴，最喜歡就是到屋外曬太陽了。但牠經常留在馬路也令媽媽非常不放心，於是媽媽替牠畫出了魔法線條，令大門外有一個專屬於柴犬的睡覺位置！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟媽媽想到什麼妙法，令柴犬Ponポン可以安心在大門外午睡呢？】

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點擊連結看全文：13歲柴犬婆婆最愛在睡馬路曬太陽 媽決定施魔法陣讓狗願望成真