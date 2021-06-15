爛眼貓靠氧氣箱生存　媽否決獸醫安樂死建議　用意志養出美瞳天使

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-15 15:25

生命是充滿奇蹟的，只要你不放棄，一切都有機會改變。 這是個奇妙的求生故事，一隻天生體弱多病，眼睛有潰瘍的小貓Matilda Beans，憑意志與頑強生命力，逆轉了命運並康復起來，更成為一隻眼睛充滿靈性的貓咪天使。照顧牠的媽媽Ashley Kelley表示，「牠沒有放棄，我怎可先放棄！」

這是充滿正能量的故事，一隻殘疾貓憑意志與頑強求生意慾，在媽媽悉心照顧下，牠活下來了！故事來自美國南加州Ventura County的Wrenn Rescues Inc收容所，暫托媽媽Ashley Kelley所分享出來。

Ashley表示，在看到小貓Matilda Beans時，她被嚇到了。雖然曾照顧過不少身體有疾病的貓咪，但Matilda的情況實在不樂觀。牠有角膜潰瘍、上呼吸道感染、尿毒症等問題。就連獸醫也建議替牠安樂死，但Ashley不願放棄，而且貓咪Matilda也很堅強，最終奇蹟出現，牠竟完全康復了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，爛眼貓Matilda經歷了什麼，最終竟可康復過來。

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Matilda的復康故事，是充滿了奇蹟。當所有人都表示應該放棄牠時，但Matilda沒有放棄活下來的機會，而負責照顧牠的Ashley也看到，小貓一直在努力，因此她也盡一切努力去救治。Ashley：「Matilda的故事完美演譯了，絕不可輕言放棄的精神。縱使世上所有人都表示沒機會，但堅毅不屈的精神，可以創造奇蹟。」

▼▼同場加映：在日本，貓奴公公養了6隻貓咪，牠們每天打鬧追逐，令整個了活力。公公也樂意配合牠們，不時在IG上分享爆笑的圖片與影片，目的只是希望讓更多的人，能感受到養喵星人的樂趣！▼▼

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▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。▼▼

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▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼

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