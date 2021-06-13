倔強唐貓靜坐廁所90分鐘　媽走近見肥肚壓著毛毛腿即嚇瘋

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-13 08:02

這強大的毅力實在讓人敬佩！台灣網友Huhu的室友養了一隻非常鬼靈精怪的3歲橘白貓「胖胖」，這天原PO經過廁所時，一轉頭就看見胖胖獨自在馬桶旁邊低頭坐著，沒想到過了一個半小時後，毛孩竟然還維持同個姿勢待在廁所，於是她立馬走近一看，驚見貓咪的肥肚下壓著一隻被肢解過的毛毛腿，讓她差點當場崩潰！

▼胖胖無厘頭舉動、日常可愛照（點擊下圖看清！👇👇👇）

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Huhu傻眼表示，當時她原本要從客廳走回房間拿東西，就剛好看到胖胖自己走進廁所，直到半小時後，她特地走到廁所門口看了一下，才發現胖胖靜靜地坐在馬桶旁邊，雖然背影看起來有點落寞，但她也不以為意，早已習慣了胖胖的無厘頭舉動，因此回去繼續做自己的事，怎料後來她忙了大約一個半小時後再去看，胖胖竟然還待在原地完全沒動。

「我當時突然想到那個白目怎麼沒有出來刷存在感，就走回去廁所看，結果看到牠還蹲在原本那個位子，我就想知道牠到底在看什麼，於是開燈湊近一看，發現牠屁股後面多了一個被肢解過的小強屍體，而牠龐大的肚子底下，壓了一隻落單的蟑螂腳！」為了不讓胖胖繼續玩蟑螂，因此Huhu立刻跑去拿了零食使出貓咪召喚術要引牠出來，但胖胖根本連理都不想理，一心只有牠的蟑螂寶貝。

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當晚整個家裡的人得知「胖胖玩小強」的消息後，已經沒有人敢再跟牠有親密接觸，但牠也一頭霧水，完全不知道發生什麼事，狂蹭家人卻一直被忽視，只好默默再走回廁所找玩伴。而自從那次抓到蟑螂的「美好經驗」後，胖胖似乎愛上了這感覺，現在三不五時就跑去廁所等待獵物，就算媽媽已經把廁所門關起來，牠也已經學會自己開門進去。

其實胖胖是個人人好的熱情親人喵，常常在家裡到處碰瓷，明明都還沒有人碰到牠，牠就自己默默倒下等人家摸，而牠甚至還是個呼嚕獸，就連第一次見的陌生人牠也超愛；反觀家裡另一隻貓咪「芒果」卻完全相反，有個性的牠平常只願意待在房間裡活動，在牠的世界裡，除非牠自己先撒嬌，否則別想主動摸牠，只要一伸手就準備被咬。

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