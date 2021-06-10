兩流浪貓交頭接耳密謀包養大計　獻上老鼠未夠恐怖再送核爆大驚喜

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-10 12:53

每個貓奴應都心裏有同感，未進家的貓咪都可愛極了，但進家門後就本性盡露！ 來自台灣的網民林耀宗，近日在社交平台上分享了與貓咪的回憶點滴。他指當初流浪貓咪楚楚可憐，於是便開始餵牠們，不久後牠們回饋大老鼠，令他感動決定收編，可惜隨後，貓咪的本性盡露，開始在家放肆。他腦海不禁浮現出兩貓交頭接耳的一幕，突然在，難度他「被討罐集團騙了」？

送上大老鼠，讓我進家吧！（受訪者提供）

這個貓咪詐騙集團的故事，由來自台灣新北的網民林耀宗所分享。他指大約兩年多前，遇到兩隻流浪貓咪「妹妹」與「水水」。當時見牠們無依無靠，又常在家附近徘徊，於是開始餵養。

兩隻貓咪的感情非常好，他有次還看到牠們像人類般交頭接耳，非常可愛！沒想到不久後，流浪貓妹妹竟然叼來大老鼠報恩，令他很是感動，於是決定收編牠們。只是，進入家們後牠們便放肆起來，完全當自己是主子！貓咪果然是詐騙集團的一份子！最近，牠們又時常鬼鬼祟祟地一起，似乎又在商討另一宗「討罐集團」騙案！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，為何兩隻貓咪會被視為詐騙集團呢？牠們又在密謀什麼新計劃呢？

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林耀宗分享這張「討罐集團」相片，指當年就是看到這幕不久後，又收到大老鼠做禮物，所以才決定收編。這次幾貓又在開會般，似乎是要拉新人「小寶」進家的計劃。不過林耀宗表示他很樂意收編，「給予更多街頭毛孩們一口飯吃與一個棲身之所」這是他的心願。

網民們看到後，也覺得這畫面很有「陰謀！」「聽好只要一直糾纏！就有機會得到罐罐」、「老大指示晚上進攻地球搶罐罐」、「我也想要聽啦」、「用大米奇換長期飯票，這很值得」、「自己的家自己爭取！」

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，早前他新買了一部50吋大電視，但落地不夠一個月，就懷疑被家中毛孩推倒跌爛，兩名嫌疑犯更裝作無辜，令貓奴非常崩潰，「暫時50吋當40吋看」。▼▼

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▼▼同場加映：貓奴應該一早就清楚知道，貓主子在走路時，從來都不考慮會撞上些什麼！這次貓咪似乎是對電視機看不順眼，竟然把43吋大電視推倒了。爸爸很是無奈，並表示已不是第一次了！當他責備貓咪時，牠還不服氣用一句廣東話反駁。！▼▼

▼▼點擊圖片放大看，究竟吉吉說了什麼令爸爸哭笑不得呢！▼▼

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