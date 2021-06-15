Mirror最可愛貓成員離世　Anson Kong超愧疚　未能為貓圓幸福心願

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-15 16:26

香港偶像男子組合Mirror成員之一Anson Kong（江𤒹生）是圈中愛貓之人，多年來家中養有不少貓隻。日前（6月11日）Anson Kong在社交平台表示，13歲愛貓「Tiger」不幸離世，他傷心欲絕，更指一直未能為牠完成一件事，感到非常抱歉。

面對愛貓離世，Anson Kong痛心落淚。（Instagram@_kisang_）

Anson Kong隨Mirror出道近三年，星途發展不俗，惟經常被批評他黑面，發脾氣，但其實他只是性格爽直，不懂掩飾情感。而Anson Kong對家中貓咪的愛，更是非常深厚，一直不離不棄地照顧牠們。早前他在電視節目《調教你MIRROR》中，被主持梁祖堯建議，12位Mirror成員可以嘗試一齊生活時，Anson Kong隨即拒絕，並解釋因家中貓咪們年紀比較大，不想離開牠們，可見他是一位不折不扣的貓奴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

至上星期五晚（6月11日)，Anson Kong突然在社交平台的限時動態上載與Tiger的最後握手道別照，並痛心表示，「再見豬仔，謝謝13年的陪伴，先去搵叮叮同波子哥哥團聚先，我哋遲啲彩虹橋再見。」

隔天他再出千字文悼念Tiger，並貼出與愛貓歷年來的感動合照，更指好掛住貓咪，希望將來能以另一種方式再續前緣。Anson Kong字裏行間亦透露，原來有一件事，他一直未能與Tiger完成，對此耿耿於懷。

▾▾▾點擊圖片放大看，Anson Kong對愛貓Tiger有什麼心願未做，令他深感抱歉？▾▾▾

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Anson Kong痛失寶貝，多位Mirror成員及其他圈中好友如姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Frankie陳瑞輝、Jeremy 李駿傑、Stanley邱士縉、Alton王智德、關智斌、張繼聰、小儀、陳健安、林欣彤等等都有留言安慰他。

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▾▾▾同場加映：早前阿Sa的14歲狗兒子「碌柚」不敵糖尿病離世，5日後她再表示，16歲狗爸爸「荔枝仔」緊隨碌柚當小天使。阿Sa一周內連續痛失兩寶貝，非常傷心，她更在社交表台寫道，希望荔枝仔可以「原諒我哋嘅選擇」。▾▾▾

▾▾▾點擊圖片放大看，蔡卓妍阿Sa的一家６狗身世，以及希望荔枝仔原諒自己的原因！▾▾▾

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點撃看全文：蔡卓妍痛失貴婦狗碌柚 幾天後狗爸荔枝仔離世 阿Sa道歉冀狗原諒

▾▾▾同場加映：早前周慧敏在她的IG裏表示，貓咪Cardi已去了彩虹橋。她在不足一個月內，接連失去了兩個親愛的女兒花花與Cardi，令她悲慟不已。▾▾▾

【點擊圖片放大看，究竟周慧敏如何面對貓咪們離開的傷痛，並從當中釋懷呢？】

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點撃看全文：豹貓、摺耳貓｜周慧敏一個月內痛失兩貓 一個信念令她從悲傷釋懷

▾▾▾同場加映：田蕊妮和杜汶澤的愛貓Momo早前離世，但他們夫婦仍未能完全釋懷。阿田更在Instagram裏發文表示夢到Momo，她覺得一直留在夢裏實在太好，但貓咪卻像是要告訴她，「夢醒了，開心便已足夠！」▾▾▾

【點擊圖片看阿田在夢裏，與貓咪發生了什麼事】

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