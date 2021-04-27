蔡卓妍痛失貴婦狗碌柚　幾天後狗爸荔枝仔離世　阿Sa道歉冀狗原諒

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-27 16:03

蔡卓妍（阿Sa）是位百分百的狗奴，一直以來家中養了多隻狗狗，全部貴婦狗都年事已高，百病纏身。日前阿Sa的14歲狗兒子「碌柚」不敵糖尿病離世，5日後她再表示，16歲狗爸爸「荔枝仔」緊隨碌柚當小天使。阿Sa一周內連續痛失兩寶貝，非常傷心，她更在社交表台寫道，希望荔枝仔可以「原諒我哋嘅選擇」。

蔡卓妍阿Sa一周內痛失兩愛犬。（Instagram@choisaaaa）

阿Sa一向鍾愛貓狗，十多年來家中飼養了5隻貴婦狗、一隻約瑟爹利「栗子妹」及一隻貓咪「嚦咕」。當中5隻貴婦狗都是來自同一家族，分別是狗爸爸荔枝仔、狗媽媽「朱古力」、大哥「月餅」、二姐「冰皮」、弟弟碌柚，其中貴婦狗媽媽朱古力早於2014年離世。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

16歲的荔枝仔年紀老邁，有腎衰竭及白內障，日前不適入院，醫生懷疑牠有腦炎或癌症，令阿Sa非常擔心，要在網上集氣。其後14歲失明失聰、患糖尿病五年的狗兒子碌柚，病情亦突然惡化，最終不敵病魔離世。

５日後，阿Sa指荔枝仔亦不幸緊隨碌柚到彩虹橋，面對兩愛犬相繼離世，阿Sa痛心寫道，「希望你原諒我哋嘅選擇」。

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▾蔡卓妍近年被貓咪征服，去年初在IG大曬跟貓咪「嚦咕」的親密照！點擊圖片放大看！▾

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阿Sa一星期內連續痛失兩寶貝，多位圈中好友如鄭希怡、彭秀慧、楊丞琳、張繼聰、馬天佑、鄧麗欣、洪卓立等等都有留言安慰她。

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▾▾▾同場加映：早前周慧敏在她的IG裏表示，貓咪Cardi已去了彩虹橋。她在不足一個月內，接連失去了兩個親愛的女兒花花與Cardi，令她悲慟不已。▾▾▾

【點擊圖片放大看，究竟周慧敏如何面對貓咪們離開的傷痛，並從當中釋懷呢？】

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點撃看全文：豹貓、摺耳貓｜周慧敏一個月內痛失兩貓 一個信念令她從悲傷釋懷

▾▾▾同場加映：田蕊妮和杜汶澤的愛貓Momo早前離世，但他們夫婦仍未能完全釋懷。阿田更在Instagram裏發文表示夢到Momo，她覺得一直留在夢裏實在太好，但貓咪卻像是要告訴她，「夢醒了，開心便已足夠！」▾▾▾

【點擊圖片看阿田在夢裏，與貓咪發生了什麼事】

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