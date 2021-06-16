貓仔介入做第三者　媽與牠每天偷情　頸部進化現紅腫「咖哩雞」

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-16 08:00

被貓咪寵幸，這種幸福不是人人可以擁有。 近日，台灣桃園的網民秋湘，在社交平台上分享了自己與貓咪的相片，並留下了一句「脖子進化史」。原來，她的脖子上出現了一點點紅色斑痕，而真兇就是睡在旁的貓咪卡布！

這個幸福的吻痕相片，由台灣桃園網民秋湘在社交平台上所分享出來。她表示脖子痕跡越來越紅，也越來越難以消去，希望尋求讓貓咪戒掉這種狀態的方法。

原來，這惹人遐想的頸上痕跡，來自一直睡在身旁的萌貓卡布。牠是隻只有3個月大的小貓咪男生。平日活潑好動，但到了晚上就會在媽媽身旁撒嬌，而這一點點紅斑，就是卡布撒嬌後的結果。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟萌貓真兇做了什麼，令媽媽頸上出現紅色斑痕。

+ 13 + 13 + 13

不少網民對於這些吻痕表示很羨慕，想要擁有也是不能強求的！「那你就從了牠吧！甜蜜的負荷啊！」、「果然貓咪都有一些奇怪的癖好」、「讓我來吧！甜蜜的負擔」、「我也很羨慕，我家貓都不理我的」、「可惡！想被吸」、「看這小臉蛋實在很難拒絕啊」、「我家的只吸我的衣服，全是牠的口水」、「吸貓vs被貓吸！」

▼▼同場加映：在公公婆婆的眼中，永遠也會擔心孫子們吃不飽，穿不暖，有時不知不覺會過分寵溺。一頭虎斑貓被送到婆婆家暫住兩個月，體重急增兩公斤，身材大走樣，連其飼主也被嚇呆。▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：米忽驚人的前後對比吧！▾▾▾】

+ 10 + 10 + 10

點擊連結看全文：虎斑貓難抵婆婆溺愛 暴食下Model身形漲爆 V臉驚變胖妹Pizza臉

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，一年前她在家門口撿到一隻流浪玳瑁幼貓「撿撿」，那時牠雙目失明，身體非常虛弱，獸醫更指牠差一點就要見閻羅王。誰知一年過去，撿撿現時已暴重至5公斤，充氣身型更反超家中的貓姐姐！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，撿撿現時的充氣身型！▾▾▾

+ 52 + 52 + 52

點擊連結看全文：玳瑁貓｜獸醫說失明貓差點要見閻羅王 一年後充氣身型反超喵姐姐