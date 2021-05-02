玳瑁貓｜獸醫說失明貓差點要見閻羅王　一年後充氣身型反超喵姐姐

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-02 07:00

浪浪都有生存的權利，值得被愛。 台灣有貓主在社交平台表示，一年前她在家門口撿到一隻流浪玳瑁幼貓「撿撿」，那時牠雙目失明，身體非常虛弱，獸醫更指牠差一點就要見閻羅王。誰知一年過去，撿撿現時已暴重至5公斤，充氣身型更反超家中的貓姐姐「吵吵」，令媽媽驚嘆「小時瘦不是瘦」！

撿撿自小雙目失明。（受訪者提供）

貓主意苓接受《香港01》訪問時表示，撿撿很愛撒嬌，又貪吃，最愛徘徊在她身邊，只要牠發現媽媽放假，就會黏住她喵喵叫，不停在她身上狂蹭。意苓憶述，去年6月時在門口遇到失明的撿撿，她即時將虛弱的牠送院檢查，「醫生說若我再晚一天撿到貓咪，牠就活不了」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽原本害怕失明的撿撿會被家中其他貓欺負，誰知貓姐姐吵吵好像知道牠看不到，反而更加照顧牠！一年後，撿撿已經暴增4公斤，身型更遠遠超越姐姐，成為一隻不折不扣的大肥貓！

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網民看到撿撿的成長照片後，紛紛表示「應該還有很多成長空間」、「背影真的好可愛」、「喵喵神出鬼沒的，沒了，會頓時沒氣」、「不奇怪…牠有橘色」、「夭壽喔～這是吹氣球嗎哈哈哈」、「你們家吃哪牌飼料？伙食很好」、「長大胖才是真的胖」、「花紋都撐開變小變淡了」、「還是很可愛」、「我們曾經苗條過」、「這一定是被帶壞了」、「脖子要報失」。

同場加映：其他貓貓的搞笑事件！

【同場加映：外國有貓主在社交平台表示，多年前領養一隻唐貓混暹羅貓的貓咪「咪幾」，那時她獲前主人告誡「牠很愛男生，會讓主人很吃醋」。媽媽起初沒有特別上心，惟半年後後，她開始明白前主人的叮囑......】

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟咪幾鍾愛男人的程度是如何？▾▾▾

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▼▼同場加映：泰國有隻叫Meeboon的三色貓，牠在當地相當有名，也是網絡上的網紅。現在的Meeboon一臉萌樣，不時托着香腮留下倩影，令網民留下深刻印象。但其實，牠有個公開的秘密，就是在家中牠也要穿着尿片，因牠有着令人心酸的過去。▼▼

【點擊圖片放大看，為何高貴的Meeboon，竟然要穿上尿片！】

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