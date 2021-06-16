英國短毛貓｜阿公貓毛過敏拒絕喵埋身　下秒收牠為徒還傳摔角招式

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-16 12:35

貓星人總是有一種魔力，可以完全收服家中長輩。 台灣有貓主在社交平台表示，家中73歲的爸爸對貓毛過敏，一向討厭貓咪。早前她帶著英國短毛貓「小飛」一起回娘家，想不到阿公沒見小飛一個月，竟然即時抱起牠，一起看摔角節目，還向小飛傳授摔角招式，下秒還做出令媽媽完全嚇呆的暖心舉動！

小飛性格親人，非常可愛。（Facebook@喵爸喵媽玩轉地球）

貓主喵媽接受《香港01》訪問時表示，小飛現時8個月大，超愛撒嬌及賣萌，當初牠45天大時，被媽媽帶回家，因為那時牠的健康有問題，要每天餵藥及擦藥，但她工作繁忙，每週都有幾天不回家，故此每星期要把小飛帶回娘家，交給爸媽照顧兩至三天。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

惟喵媽的爸爸自小在農村家庭長大，家中常常會有流浪貓跑進屋裏，偷吃拜神的食物，加上他天生對貓毛過敏，所以一直討厭貓貓，故要求喵媽在客廳放一個貓籠，困著小飛。

最近因疫情關係，小飛已有很久沒有到阿公家。這天媽媽帶牠回娘家後，接近一個月沒看到小飛的阿公，竟然抱著貓貓看摔角節目，更認真解說技巧，下秒還做出令喵媽難以置信的舉動！

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網民看到小飛與阿公的暖心照片後，紛紛表示「好溫馨的畫面喔」、「阿公是在指導摔角技巧嗎？」、「男人的浪漫」、「果然是讓阿公宅在家的好辦法」、「好像抱著小孩」、「貓孫好配合阿公」、「裝認真陪看電視就對了」、「學習如何摔別家的貓」、「等等，為什麼每家阿公都愛看摔角」。

同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，最近她沖咖啡時，覺得風味大不如前，原本咖啡香味濃郁，但現時味道卻變得非常複雜。她大感不惑，明明咖啡豆都是很高質，沒有理由會發生這種情況，她更一度懷疑是否自己沖咖啡的手勢生疏。誰知兩星期後，她終於發現真相，極度崩潰！

▾▾▾點擊圖片放大看，咖啡豆味道突變的原因！▾▾▾

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同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。

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