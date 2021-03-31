英國短毛貓｜爸幫貓預約打針報上喵全名　護士聽完傻眼以為惡作劇

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-31 07:10

其實改名都是一種學問。 台灣有貓主在社交平台分享一則趣事，她指家中英國短毛貓日前剛剛三個月大，準備帶牠到診所打預防針，誰知爸爸致電預約時，向護士告知貓貓全名後，護士竟然隨即嚇呆，並向主人重覆確認姓名，原來貓貓姓名是大有來頭！

貓貓樣子可愛，常常向爸媽撒嬌。（受訪者提供）

貓主Geri Wen接受《香港01》訪問時表示，貓貓性格活潑好動，有一雙憂鬱的眼睛，最愛撒嬌：「本來我們想領養毛孩，結果爸爸看到貓貓的照片就一見鍾情，瞞住我買下牠，我完全沒有想過他會這樣做。」原來爸爸是想「靜靜雞」給媽媽一個生日驚喜呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Geri Wen跟貓貓相處了3星期，但已經非常深愛牠，媽媽更特意為毛孩改了一個自己最滿意的名字。早前爸爸幫愛貓預約打預防針，他告知護士貓貓名字後，姑娘秒速嚇呆，更強烈重申「要寵物的名字」，爸爸無奈表示：「我們知道將來此名一定會被人取笑或有人會嚇倒，只是沒有想到這麼快⋯⋯」

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網民得悉貓咪名字後，紛紛笑指「名字取得真好，我家的叫『咪咪』，可見主人有多麼不會取名字」、「我叫『周子瑜』」、「我想到我同事的狗狗叫『陳曉東』」、「人生第一次跟貓撞名」、「這名字好帥，快養一隻『黃明志』、「香港區代表：『鄭初三』！」、「為什麼本公貓要取女生名字？」、「不如就叫『張學友』?」、「『麥當勞』！上次牠跑出去玩，害我在外面一直叫『麥當勞』，不知道的人還以為我是麥當勞外送。」

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台灣有貓主表示，幾年前她發燒，足足昏睡了十多個小時，家中一向我行我素的唐貓「奶茶」竟然一反常態，化身成貓護士，全晚趴到她身上，靜靜陪著。暖心行為令媽媽非常感動，奶茶更擔心主人肚餓，親自為媽送飯，以為能解她燃眉之急，誰知結局竟然令網民笑瘋！

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台灣有貓主表示，最近她沖咖啡時，覺得風味大不如前，原本咖啡香味濃郁，但現時味道卻變得非常複雜。她大感不惑，明明咖啡豆都是很高質，沒有理由會發生這種情況，她更一度懷疑是否自己沖咖啡的手勢生疏。誰知兩星期後，她終於發現真相，極度崩潰！

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台灣有貓主表示，近日公司出了年終獎金，她決定犒賞家中的貓咪們，特意買了一包貴價貓糧，並將新舊乾糧混在一起餵飼。誰知16歲的英國短毛貓「妹妹」吃過高級糧後一試愛上，嫌棄舊糧，令媽媽非常崩潰。妹妹還想出妙計，逼媽媽繼續入貨，行為笑瘋網民！

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日前有貓主在社交平台分享，養了家中英短「花生」4年，牠已經由昔日的可愛小貓，演變成為貓界小林尊，面部腫脹了幾倍，崩壞程度簡直令媽媽嚇呆，亦不禁慨嘆「牠肥到嗰下盤可以擺幾圍」。

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