英國短毛貓｜咖啡豆味道突變媽以為手勢生疏　兩星期後知真相崩潰

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-10 07:06

養貓咪可以為主人的生活帶來歡樂，同時亦可以帶來無窮無盡的驚喜。 台灣有貓主在社交平台表示，最近她沖咖啡時，覺得風味大不如前，原本咖啡香味濃郁，但現時味道卻變得非常複雜。她大感不惑，明明咖啡豆都是很高質，沒有理由會發生這種情況，她更一度懷疑是否自己沖咖啡的手勢生疏。誰知兩星期後，她終於發現真相，極度崩潰！

英國短毛貓「德華」樣子可愛。（Facebook@嗨～Hana的煮婦生活）

貓主德華媽媽接受《香港01》訪問時表示，家中養有兩隻一歲半的英國短毛貓「德華」及「霏霏」，牠們性格非常相似，很親人，而且呆呆的：「德華甚至可以幫第一次碰面的陌生人按摩，完全不怕人。牠們兩個都是從小就由我們開始養大，所以應該以為自己也是人類呢！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽一直喜愛料理、攝影及烘焙，平時亦會在家中炮製咖啡，生活非常寫意。早前她發現一直沖開的高質咖啡豆風味突變，「以前沖出來的咖啡豆風味都很明顯，最近怎麼沖起來都很複雜，明明豆子都很不錯啊。」媽媽起初以為自己沖咖啡的技術退步，又或者是咖啡豆的香味流失，導致風味大不如前。誰料她兩星期後終於明瞭真相，不禁當場崩潰……

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網民看到照片後，紛紛笑指「是一杯有味道的咖啡」、「還好我房間吃的都在箱子裡」、「我的睫毛刷都被拿去剃牙」、「怎麼覺得喵喵很有品味呢」、「有一種咖啡是貓麝香，這是新咖啡研發哦」、「走味的咖啡？」。

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台灣有貓主表示，近日公司出了年終獎金，她決定犒賞家中的貓咪們，特意買了一包貴價貓糧，並將新舊乾糧混在一起餵飼。誰知16歲的英國短毛貓「妹妹」吃過高級糧後一試愛上，嫌棄舊糧，令媽媽非常崩潰。妹妹還想出妙計，逼媽媽繼續入貨，行為笑瘋網民！

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台灣日前有狗主在社交群組分享，家中雪橇「漢堡」不肯吃乾糧的事情。原來主人早前餵過漢堡吃鮮食，令牠愛上吃肉，自此討厭吃乾糧，主人絞盡腦汁，用盡各式各樣的方法令漢堡吃乾糧，過程簡直是「來回地獄又折返人間」。

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日前有貓主在社交平台分享，養了家中英短「花生」4年，牠已經由昔日的可愛小貓，演變成為貓界小林尊，面部腫脹了幾倍，崩壞程度簡直令媽媽嚇呆，亦不禁慨嘆「牠肥到嗰下盤可以擺幾圍」。

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