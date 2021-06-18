金毛尋回犬｜暖男小金背大木棍游回岸　媽近看才知救了另類毛孩

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-18 08:10

一直以來，金毛尋回犬都被認定是聰明又有愛心，這次牠又立大功了。 這個有趣的狗狗救毛孩故事，來自美國麻省。一隻2歲大的金毛尋回犬Wally，早前隨爸媽到附近的小島游水。Wally是隻愛玩水的狗狗，每次跳進水裏，都不想回到岸上。這天，Wally落水不久後便游回岸，而且背上多了一根大木棍。起初，媽媽Lauren Lynde還沒太注意，但狗狗游近時，她才發現這不是木棍這麼簡單！

這個小金救起另類毛孩的故事，來自美國麻省。2歲大的金毛Wally，牠是隻極愛玩水的狗狗，每次去海灘玩的話，牠都玩得很開心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，媽媽Lauren Lynde和丈夫，帶着金毛Wally去到附近的一個小島游水。為安全起見，已替Wally穿上救生衣，然後讓牠到水裏玩耍。沒想到，這次Wally游了不久後，就返回岸邊。而Lauren發現狗狗背上，多了一根不尋常的大木棍。直到Wally游近岸時，Lauren與丈夫都被嚇了一跳，原來這不是木棍！

點擊圖片放大看，究竟Wally背了什麼東西回來，令Lauren與丈夫都感到驚奇！

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Lauren指小金Wally是隻很親切友善的狗狗，牠也特別喜歡小朋友，常常會給他們一個熱情的濕吻。而這次Wally無私地幫助這小動物，實在令人感動。因為一般來說這種小動物都是很害羞的生物，但或許Wally身上是散發出善良的訊息，令這小動物都知道牠是好幫手！

▼▼同場加映：生活在台中的狗主媽媽，最近在社交平台上，便分享了金毛尋回犬「貝果」，在雨中散步去廁所的事件。雖然下着暴雨，但貝果仍堅持要外出，媽媽實在拗不過牠，只好全副武裝出門。沒想到貝果看到泥坑，便秒暴衝出去。結果，媽要把一隻泥漿河馬拖回家，還得替牠來個全身清潔！▼▼

▼▼點擊圖片放大看，究竟金毛貝果變成泥漿河馬的樣子是怎樣？不過牠笑得這麼開心，誰會忍心責怪牠呢！▼▼

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▼▼同場加映：大多飼主未必能每分每秒陪在狗狗身邊，這時牠們就只好靠家中的玩具解悶。台灣一頭金毛尋回犬自小就有一隻狗狗毛公仔作伴，牠小時候體型比公仔還嬌小，但在不足半年後，牠竟然大幅反超前，體型驟變毛公仔的5倍。▼▼

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