金毛尋回犬累了　會上床竟還會蓋被　媽睡醒見老公變「睡美狗」

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-06-07 16:46

相傳一個真愛之吻就能解開被詛咒的魔法。 台灣一名網民早前在社交網站上分享了一張照片，表示自己一覺醒來看見原本躺在身邊的老公竟然變成了狗狗，令她大驚失色。她把故事分享到寵物群組上，引來不少網友點讚，紛紛鼓勵她只要親一下便能解開魔法！

（fb＠小眼妮妮與破壞王米果）

妮果媽媽在接受《香港01》訪問時表示，那天她剛起床的時候竟看到躺在身邊的老公變成了狗狗，嚇得她大驚失色。這隻突然從人變狗的「老公」，不單只把頭枕在了枕頭上，身上還蓋著被子，乍看和人沒什麼分別。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

看著身旁熟睡的金毛尋回犬，回過神後的媽媽笑翻說，打算親一下應該就會變成人類，但牠沒有成功變身之餘，還轉身不理她，這個枕邊人脾氣真大。

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看到照片的網友們紛紛笑翻留言道，「不可以親，不然魔法會消失XD」、「好帥的枕邊人」、「感覺這變身還蠻合理的」、「親一下就會變成人了，快親！！」、「小心自己變回汪類」、「跟人超像的啊！」、「會不會一開始就是狗狗(誤)？」。

▼▼同場加映：生活在台中的狗主媽媽，最近在社交平台上，便分享了金毛尋回犬「貝果」，在雨中散步去廁所的事件。雖然下着暴雨，但貝果仍堅持要外出，媽媽實在拗不過牠，只好全副武裝出門。沒想到貝果看到泥坑，便秒暴衝出去。▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：究竟金毛貝果變成泥漿河馬的樣子是怎樣？不過牠笑得這麼開心，誰會忍心責怪牠呢！▾▾▾】

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點擊連結看全文：金毛尋回犬下雨天見泥氹秒暴衝 變泥漿河馬還燦笑等待媽嘉許

▼▼同場加映：日前，台灣有主人帶著家中的金毛尋回犬外出遊玩，途中遇到漂亮的魚。主人隨即把手上的麵包丟到池塘餵魚，結果小金下秒做出驚人舉動，連主人也不禁驚呼：「金毛界的驚嘆號！」▼▼

▼▼▼到底小Beer做了什麼事情呢？馬上點撃圖片看後續，結局勢必讓你大笑起來▼▼▼

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