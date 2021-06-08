金毛尋回犬｜雪櫃傳怪聲開門躺「金毛蟲」　媽呼喚小金牠竟懂裝聾

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-08 15:26

炎炎夏日，除了主人會覺得熱之外，狗狗都不例外。 有狗主在社交平台表示，家中兩個月大的金毛尋回犬「路虎」超怕熱，即使家中幾乎全天候開著冷氣，牠都會覺得不夠涼快。日前媽媽煮飯時，突然聽到雪櫃傳出怪聲，她打開門後，竟然驚見一條肥大的「金毛蟲」！媽媽呼喚這條肥蟲，牠居然還懂得裝聾，之後更做出令人嚇呆的舉動！

路虎這天居然走入雪櫃涼冷氣。（受訪者提供）

狗主陳薇接受《香港01》訪問時表示，路虎性格活潑，愛撒嬌，亦很愛散步，如果家裏有人出門但沒有帶牠，狗狗就會想辦法在主人面前隨便尿尿，宣洩不滿，非常有個性。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

路虎有著金毛尋回犬怕熱的特性，只要一踏進家門，牠就會一直哈氣，之後要馬上趴在冰涼的地板上消暑，所以媽媽幾乎24小時都會長開家中冷氣。早前媽媽煮飯期間，聽到雪櫃傳出怪聲，原來是路虎趁她開雪櫃時，走入去嘆冷氣！「我叫牠出來，牠不要，硬要在雪櫃裏面，怎麼喊牠叫牠都沒有用」。誰料路虎裝聾之後，竟然做出這個舉動......

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網民看到影片後，紛紛笑指「吃到飽的概念」、「有得吃又涼快」、「冷氣不夠涼只好進冰箱」、「我們家的小時候也會這樣耶！」、「好可愛，那邊比較涼快啦」、「還是牠是二哈轉世的」、「可能是想吹冷氣或是想吃東西啊」、「這隻毛也太聰明了吧！」

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！▼▼

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▼▼同場加映：最忠心的動物當然非狗狗莫屬！牠們不僅對飼主忠心耿耿，就連家中所有的新成員也享有同樣待遇，包括剛出生的小主人。外國一頭金毛尋回犬在兩年前榮升哥哥，隨即化身「寵妹狂魔」，對妹妹呵護備至。這對兄妹不但感情要好，就連表情也變得越來越相似！▼▼

▾▾▾點撃圖片看Marshall和妹妹的樣子越來越似，還出現神同步表情▾▾▾

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