唐貓｜媽年初剛生完寶寶就發棄養文　備註送奶粉尿布　結局神反轉

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-17 13:29

當小寶寶與家中毛孩沒法共存時，你會作出怎樣的抉擇？ 在台灣新竹，貓奴Yu-Hsin Wu在社交平台上分享表示，年初時自己生了小寶寶，但孩子和家中3隻貓咪實在夾不來，加上經濟不景氣，只能忍痛發出送養文！正當網民想讉責這不負責的行為時，卻發現送養文竟附送奶粉、尿布，令大家頓然明白，這只是個玩笑！

這篇送養文引起不少人關注，不少人看到一半時才知道，原來這送養對象不簡單。台灣新竹的網民Yu-Hsin Wu近日在社交平台上分享了一篇送養文，當中提到年初生了小寶寶，但發現嬰兒與家中毛孩們夾不來，「想了非常的久，這五個月之間經過各種磨合，嘗試解決但還是沒有結果，所以忍痛來發送養文！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

正當網民想反駁，怎麼能有小孩就不要毛孩時，送養文的下一句便令網民釋除心中疑慮！

點擊圖片放大看，究竟寫下了什麼，令網民秒知道原來這只是在開玩笑！

+ 38 + 38 + 38

貓奴媽媽在接受訪問時表示，其實貓咪們和小弟弟相處得很融洽，「自己只是端午節連假，發個文娛樂一下大家。」

網民們得知真相後，都被逗得笑了出來，「本來看兩行就決定棄文不看了，又是生寶寶送養貓……真開心有看完全文」、「我差點被騙了，還以為這位媽媽要送養貓貓」、「幸好下面沒人回結紮了嗎？不然我會笑瘋」、「你家主子有同意你送兒子嗎？」、「再給你兒子ㄧ個機會吧！都養了五個月了，應該有感情吧！」、「版主請慎選認養人，記得定時追蹤，因為男童很有可能2次被送養」、「既然是送兒子，那就沒關係」、「我女兒都還吃貓哥哥尾巴」、「害我很認真的看文章」、「記得結紮再送養喔」！

▼▼同場加映：台灣有網民在社交平台表示，早前在山路遇到一隻純白美麗唐貓「下酒菜」差點被車撞，於是就希望給牠一個家，秒速決定收編並帶牠看醫生。誰知家中另一隻黑貓「咕嚕咕」非常生氣，令主人很是無奈。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，正宮貓咕嚕咕遇到小三貓入屋，會否讓步？▾▾▾

+ 35 + 35 + 35

點擊連結看全文：唐貓｜白貓美人山路險被撞 爸與正宮談判讓小三入屋 結局...

▼▼同場加映：這是一個正印被小三搶去地位的故事！媽媽將老公「出軌」照片分享到社交平台上，希望大家來評評理。沒想到網民看到後，都表示究竟誰是小三呢？媽媽應該心知肚明。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟這貓咪有多大魅力，為何連媽媽都表示甘願屈服】

+ 20 + 20 + 20

點擊連結看全文：7.4kg貓貓摸腿勾引老公 豐滿小三回頭望 媽表示輸得心服口服