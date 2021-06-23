英國短毛貓｜媽單手抱起10kg巨貓　屁股塞爆屏幕　真身驚呆網民

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-06-23 15:52

俗語說，「十隻貓咪九隻肥」，果然是誠不欺我。 最近，網民Naomi分享了一張貓咪的搞笑照片。只見手臂纖細的女主人單手抱重達10kg的重量級嘉賓 「肥肥」，厚實背影加圓潤的屁屁肉幾乎塞爆屏幕，令一眾網民全部驚呆！

英國短毛貓「肥肥」。（受訪著提供）

今天這個搞笑的故事是關於網民Naomi和她10歲英國短毛貓「肥肥」。最近她社交平台分享了一張照片，手臂纖細的她竟然能單手抱起重達10kg的「肥肥」，她接受《香港01》訪問表示：「感覺自己像抱一袋米！」肥肥厚實背影配上圓潤屁屁，可以感受到奴才對主子滿滿的愛！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼ 點擊圖片放大查看更多：奴才如何單手抱起重量級嘉賓 ▼▼▼

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主人表示 「肥肥」平時特別貪吃，只要聽到零食包裝袋的聲音就會衝過來。如果零食沒收好，第二天就會發現牠把包裝袋被咬爛，零食吃光。她還表示，貪吃的「肥肥」性格可以隨和到為了零食可以出賣肉體，被她任摸，「牠的貓生目標應該是有得吃就可以。」不過，「肥肥」可從不覺得自己胖，還是喜歡往狹窄的地方鑽，最後要媽媽營救牠出來！

除了肥肥，主人還養了另外一隻英國短毛貓 「美美」，是10歲大的女孩子，性格比較嗲，平時對肥肥搶牠的飯也很包容。

▼▼同場加映：與喵星人互動，這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

▾▾▾【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】▾▾▾

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點擊連結看全文：唐貓│貓咪被白色液體噴臉 過萬網民瞬間想歪：分享這個會被禁嗎

▼▼同場加映：台灣有貓主早前表示，家中雄性唐貓「大頭」已經10個月大，但仍然未有蛋蛋，主人一直以為貓咪是發育不全，患有隱睪症，非常擔心，每天都問貓咪「蛋蛋什麼時候才會長出來」，但日前貓主才獲義工告知背後真相，令她非常崩潰？

點撃圖片放大看，唐貓大頭10個月大仍未有蛋蛋，媽媽得知真相後崩潰的過程！▾▾▾

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點擊連結看全文：唐貓囝囝10個月大仍未有睪丸 領養義工告知真相媽秒速崩潰