貓屋買回家才知擺烏龍錯買細碼　肥貓超意外反應　令結局神反轉

養了貓咪後，你總是心心念念要待牠好一些。每次外出，都希望買東西送給家中主子，希望牠會喜歡。 在澳洲，便有貓奴在外出時，遇到合眼緣的紙盒貓屋，滿心歡喜買回家讓貓咪使用。但她沒留意到，其實這紙盒貓屋只適合小貓使用，對家中的橘貓來說，顯得實在太小了。

被喵星人這樣寵愛着，作為貓奴一定覺得很暖心。這故事發生在澳洲，貓奴Kira-Kay Wilson在採購萬聖節佈置裝飾時，遇到一個貓咪用的紙盒屋。由於紙盒屋很有萬聖節氣氛，Kira相信家中貓咪Percy一定會很喜歡，於是她便興致勃勃地買了回家。

直到拆開包裝在組裝時，Kira才意識到，這紙盒屋實在大小了，根本容不下Percy住進去！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據悉Percy是Ｋira在2019年時，於當地的RSPCA裏領養回家的。Percy活潑好動又喜歡黏人，牠的行為往往出人意表，令人感份外窩心。

這次錯買細號紙盒屋事件，Ｋira自己也笑了很久，但她一再澄清「絕不是家中橘貓Percy肥胖，絕對不是牠肥，重要的事要說三次。只是紙盒貓屋大小了，一定是這樣。」

不過，細小的紙盒貓屋，似乎無阻Percy對它的愛意。牠總是用盡方法要鑽到這不合適的小屋，然後優閒地躺下，毫不理會其他人笑牠的屁股外露。Ｋira看到這幕也很是感動，「Percy似乎了解到我的好意，於是縱使不太合適，但牠還是很樂意使用這貓屋。」

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