貓肥胖｜大肥貓雖得意但健康問題多　教你分辨貓貓是否跌入肥胖網

Instagram上有隻很可愛的大肥貓，名叫Scruffles，憑藉着可愛的模樣圈粉無數，已經吸引了8萬網友的關注。牠生活在一個熱鬧的家庭，家中還有兩位同樣出彩的喵星人，都非常戲精，此外還有一大群雞。Scruffles作為一隻肥宅，最大的興趣就是在家裏睡覺，而且特別喜歡庭院旁邊的落地窗，總是喜歡賴在門口的地墊上翻滾、休息，每次牠懶洋洋地躺在地板上發呆，這群小雞就會熱情地過來圍觀，好像一群忠實的粉絲，爭先恐後地擠到第一排，一睹「巨星風采」，真的很可愛啊！！！

IG爆紅肥貓Scruffles超可愛！按圖查看牠的萌樣▼▼▼

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大家是不是也覺得，貓咪胖起來就很萌，很招人喜歡呢？我也看到了一些這樣的評論：，「好想把貓咪也養到這麼胖呀！」、「我家貓吃的很多，為什麼一直都肥不起來？很犯愁」……其實，真的有必要強調一下，貓咪胖胖的是很可愛，但卻很容易影響健康，比如糖尿病、關節炎、高血壓、腎臟及心臟疾病等各種問題，人胖了還會導致各種問題呢，況是這些小毛孩呢？你們千萬不要因為這種「可愛」，而想辦法餵胖自己的寶貝啊！

如何判斷貓咪是否過胖

很多人完全根據貓咪的體重來判斷，這是不科學的，不同品種的貓咪，體重要求也是不一樣的。比如，大家都知道緬因貓那麼大隻，總不能用牠的體重、身形標準，來衡量狸花貓吧？

所以，我覺得可以通過把貓咪，按照體型大致分類，再來判斷。

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1、纖瘦肌肉型

貓咪代表：暹羅貓、東方短毛貓、孟加拉豹貓、新加坡貓等

牠們擁有纖長的體態、纖細的四肢，輕盈的身形、漂亮的肌肉線條，所以如果變胖的話，會先從牠們的肚子上表現出來，如果原本緊實的下腹部，出現了鬆軟的小囊肉，身軀兩側明顯鼓出來呈現棗核形的時候，就說明牠們該減肥了，如果臉和脖子明顯的憨起來的時候，就說明過於肥胖了！

2、圓潤厚實型

貓咪代表：英國短毛貓、異國短毛貓等

牠們長着一副大骨架，厚實的鬍鬚墊、肥碩的大腮，粗壯的脖子讓牠們看起來就很胖，那怎麼判斷？，可以看牠頭和肚子的比例，如果肚子的寬度超過了頭的寬度，說明牠們可能超重啦

3、粗壯結實型

貓咪代表：美國短毛貓、中國狸花貓等

這類貓通常長得壯壯實實，可以看牠們的肩胛骨突起情況如果貓咪臥下時，肩胛骨處看不到明顯的突起，那麼，趕緊想辦法減肥吧！

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4、毛多毛長型

貓咪代表：金吉拉、波斯、喜馬拉雅貓等

這些貓咪毛髮蓬鬆而厚重，有的本來很瘦，卻看起來好像很胖的樣子，所以可以在給貓咪洗澡時，讓貓毛都緊貼在身上，這時再看牠們肚子和頭、脖子的比例，來判斷牠們的真實身材。

如何維持健康體重

首先應該想辦法確認貓咪肥胖的原因，是疾病？基因代謝？還是吃太多了？如果有條件，可以去進行專業的檢查，知道原因以後，就要制定減肥目標了。

真的太可愛了哇！但還是希望可以瘦一些哦，和人一樣，給貓咪減肥也要循序漸進，制定不同階段的小目標，目標別定太大，減太快可能也會傷害到寵物的健康，最好是每個月減重1%至2%的速度，要計算食物的熱量，因為大部分貓咪發胖都是因為吃太多。

可以參考這個計算公式：

寵物每天所需最低卡路里量=體重(kg)×30+70大卡

可以選擇低熱量食物，比如用高蛋白質的雞肉乾，代替乾酪類的零食，定時定量餵食，不讓牠們吃「自助餐」。

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關於食物成分的選擇，也可以做一些調整，每種糧食的成分不同，有一些可能會導致寵物發胖，可以根據貓咪的狀況問問獸醫，最適合吃哪種糧，合理減重。

運動可以減肥，每天睡前堅持逗貓，不但完成了運動量，也能讓牠們更開心，而且玩夠了以後半夜會安靜許多，不會拆家，一舉三得嘛！

這裏需要注意，如果是很胖很胖的貓咪，運動的強度一定要循序漸進，因為突然劇烈運動，有可能造成心肺功能或關節方面損傷，最重要的是堅持，千萬不要半途而廢，寵物來賣個萌，你就心軟給牠吃一大碗零食……千萬別功虧一簣，愛牠≠溺愛。

有很多人認為，胖胖的貓咪真的很可愛，而且減肥多累啊，不想讓貓那麼痛苦，只想讓牠自由地生活想吃就吃，想幹嘛就幹嘛，但其實，貓咪肥胖會更痛苦，你知道貓咪關節炎有多難受麼？心臟病多讓人揪心嗎？

而且，肥胖會影響壽命的……，貓咪就像孩子一樣愛牠們和溺愛，兩者是不一樣的，所以，我們一定要幫助牠們，保持健康的體重哦！

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