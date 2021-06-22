唐貓｜媽媽玩Switch拳擊遊戲遭橘貓亂入　強行切換「高難度模式」

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-22 15:07

作為一個貓奴，要靜下來打機其實真的不容易。 早前，有日本貓奴在Twitter上，分享了一段玩Switch遊戲《Fit Boxing 2》的生活日常影片。由於這是一款運動類遊戲，因此需要對着電視屏幕互動並原地踏步。但這行為，便引起了貓主子注意力，並亂入其中。令貓奴玩遊戲也大為崩潰。

這個貓咪亂入騷擾打機的故事，由日本貓奴Twitter@mamity39所分享出來。只見影片中貓奴在玩Switch運動類遊戲，因此只專注在電視屏幕。可能由於不斷在晃動，這引起家中橘貓Bob的注意。

橘貓Bob走到貓奴腳邊亂入，纏着想要討摸，令遊戲難度突然上升至困難模式！網民看到後也不禁感嘆：「魔王關卡開啟！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟貓咪亂入後，如何令這互動遊戲秒打開高難度模式？

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網民看到橘貓阿Bob的行為，令貓奴打機的難度一瞬間提升了不少，「這樣還繼續玩，高手」、「貓咪為遊戲增加難度」、「玩Just Dance或健身環大冒險會怎樣」、「一個很堅持完成遊戲的玩家」、「養貓隨時會帶給你意外驚喜！」

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「茶茶」非常百厭，曾經多次自己開門偷走，又試過半夜從高處跳落主人身上，搗蛋行為令爸爸極度崩潰。早前爸爸出門前打算戴重用的口罩，誰料他戴上臉後，突然感到一股涼意，而且聞到「騷味消毒液」，瞬間崩潰！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，為什麼爸爸的口罩，會有「騷味消毒液」？▾▾▾

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點擊連結看全文：唐貓｜爸口罩重用發現又凍又濕 聞到「騷味消毒液」秒崩潰

▼▼同場加映：台灣有貓主分享早前有日他做完運動回家後，全身累癱，直接在床上睡著。睡到半醒時，他突然感到下半身有一股重量感，而且暖暖的，以為發了個春夢。主人張開眼赫然發現，唐貓「虎妹」睡在自己的胯下，並緊抱他的JJ，令他完全不敢移動，最後結局更令網民笑瘋！▼▼

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