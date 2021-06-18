美國短毛貓被懷孕前主人棄養　新媽接手養　牠報恩回饋人生大驚喜

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-18 12:57

誰說懷孕就要棄養家中毛孩！ 台灣貓奴Peach Chen，在家中養了隻6歲大的美國短毛貓露比。但原來露比有個不平凡的身世，舊主人曾因懷孕將牠棄養，而且牠還曾出現過分離焦慮的情況。但新媽媽Peach用愛令牠改變，牠也知恩圖報，送上了一個特大驚喜。

牠就是露比，是一隻會帶來幸福的貓咪！（受訪者提供）

這個「報恩貓」的故事，來自台灣貓奴Peach Chen所分享。她表示當初收養美國短毛貓露比時，沒想過會帶來如此幸福的感覺。3年前，Peach在義工身上，得悉貓咪露比被懷孕前主人帶到寵物美容店遺棄後，就接了牠回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

露比剛來家時，曾出現不肯吃東西的情況。沒人在家時，牠又會不停喵喵叫，令人很是擔憂牠是否有分離焦慮症。Peach全家都將貓咪露比視為家中一份子，牠慢慢放下不安，還為這個家庭送上特大驚喜！

點擊圖片放大看，究竟貓咪露比，為這個家帶來怎樣的福氣呢？

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把寵物當作是家人，也是家中的一分子，世上就不會萌生更多棄養貓。 暫託媽媽

網民看到這個報恩故事很是感觸，實在難以明白為何有人會因懷孕而棄養毛孩。幸好媽媽用愛令露比改變，牠也知恩圖報為媽媽人生送上大驚喜，真是幸福呀！「很羨慕，我也希望有隻貓可以陪伴」、「露比好溫柔，坦白說我覺得會因為懷孕丟棄寵物的，將來是恐龍家長直升機父母的機率都超級高」、「乍看之下以為貓咪懷孕了，圓滾滾的真的好可愛喔」、「我們家貓貓也對寶寶超好」！

▼▼同場加映：日前，有位貓主在facebook分享了早上被貓咪親吻的照片，結果照片一出隨即吸引近兩萬網民讚好，他們幾乎全部都把重點放在爸的顏值上，不少人都留言指：「我要當貓！」▼▼

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▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼

▾▾▾點擊圖片觀看浪浪咪咪入屋後，令主子後悔收編的過程！▾▾▾

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