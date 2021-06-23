唐狗｜媽餵黑狗大便造型零食　戲精汪眼神交足戲　網民全被騙

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-23 08:00

有時候，顏色和形狀也會很影響食慾。 這張黑狗用憂怨目光盯着媽媽的相片，由社交平台專頁「菜包不是菜包」所分享出來。在相片中可看到，黑狗菜包面前有「特別零食」，但牠看來有點不滿！網民更表示感受到牠：怨念很深。

菜包表示：媽媽你是否不再愛我了！（菜包不是菜包）

生活在台灣桃園龍潭，黑狗菜包的媽媽，經常都會親手製作零食給家中狗狗吃。這次，媽媽製作肉條零食。沒料到烤焗後的肉條會變成深啡色，形狀和顏色都與便便相近。

當把這長長軟軟，咖啡色的零食放到黑狗菜包面前時，牠立即露出一臉不滿的樣子，像是在抗議表示，「你拿這東西給我吃？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不少網民看到圖片後，都滿腦疑惑，怎麼會有人叫狗狗吃便便呢！當仔細看媽媽的文字描述後，才知這是親手製作，無添加的美味零食！

就是因為這誤會，網民留下不少有趣回應。「以為誰這麽有勇氣用手拿」、「媽，妳到底有沒有心要養我？」、「放在地上真的是很像」、「菜包的表情滿分」、「菜包表示：媽...你可以做點看起來正常的來吃嗎？」、「牠可能想說，我不是已經吃掉滅跡了嗎？怎麼還有？」、「菜包先生說：我早就懷疑你不愛我惹！」、「馬麻~弄得人家菜包不知道是吃還是不吃。」

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，有晚她在吃茶葉蛋，家中唐狗「QQ」在旁一直監視，想分一杯羹，但因為食物有茶葉的成分，媽媽沒有分給牠。誰知媽媽起身準備丟垃圾時，竟然摔了一跤，跌倒在磁磚地上。她細看地板後，不禁高呼「差點被我家狗謀殺」！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽為什麼會說，差點被QQ謀殺？▾▾▾

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點擊連結看全文：唐狗｜媽吃茶葉蛋不分給貪吃汪 下秒她中埋伏：差點被我家狗謀殺

▼▼同場加映：台灣有一隻唐狗兩年前流浪到一戶人家門前，牠彷彿嗅到裏頭散發出好人家的氣味，於是就一直守在門口不離去、及後還偷偷入屋。沒想到收養了牠兩年後，牠的樣子會有180度的大改變，意外成為了一位光頭大叔......▼▼

▾▾▾狗狗的樣子有180度改變，彷彿男生變女生了？點撃圖片看公主變大叔▾▾▾

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