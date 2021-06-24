金吉拉貓床上高速噴尿到地板　媽衝前拍屁股欲阻止　結局自作自受

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-24 12:45

當你遇到家中貓咪撒尿不去貓砂盆時，你會有何反應？ 這隻1歲多的金吉拉貓「太極」，便在媽媽蕭湲芫面前，肆無忌憚地把尿撒在地上。明明牠已懂用貓砂，為何會這樣呢？媽媽對牠這充滿惡意的行為也很是包容，因她明白到牠不是有意的。

太極：你對我有什麼不滿嗎？

這段令不少網民大為驚訝的影片，由台灣貓奴蕭湲芫分享出來。她指這隻1歲多的金吉拉貓「太極」，平日表情多多，是隻充滿演藝細胞的戲精貓。牠經常會在家裏作出搗亂，以及做出令人難以預測得到的行為。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這次，太極躺在床上直接撒尿到地上，一條黃色的尿柱直噴到地上，令媽媽很是崩潰。媽媽伸手拍牠的屁股，本來想要阻止牠，結果情況竟然弄得更糟......

點擊圖片放大看，金吉拉貓太極為何會突然撒尿在地上？原來這是有原因的！

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媽媽並沒有嚴厲責怪太極，因為她知道太極這樣做的背後原因。網民看到這哭笑不得的影片，只能默默地表示感到同情，「看了有點崩潰」、「隔著螢幕都聞到味道了」、「明明在亂尿尿卻很淡定的臉」、「突然覺得我兒子不怎麼壞了」、「報復性尿尿」、「畫面有味道」、「妳還幫牠抖尿抖乾淨！優秀的奴才」、「你不搖牠，牠還不會灑在床單上」。

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「茶茶」非常百厭，曾經多次自己開門偷走，又試過半夜從高處跳落主人身上，搗蛋行為令爸爸極度崩潰。早前爸爸出門前打算戴重用的口罩，誰料他戴上臉後，突然感到一股涼意，而且聞到「騷味消毒液」，瞬間崩潰！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，為什麼爸爸的口罩，會有「騷味消毒液」？▾▾▾

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點擊連結看全文：唐貓｜爸口罩重用發現又凍又濕 聞到「騷味消毒液」秒崩潰

▼▼同場加映：這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？▼▼

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】