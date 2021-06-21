唐貓｜爸口罩重用發現又凍又濕　聞到「騷味消毒液」秒崩潰

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-21 13:17

做得貓奴，就要有心理準備，隨時會被牠們激到半死。 台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「茶茶」非常百厭，曾經多次自己開門偷走，又試過半夜從高處跳落主人身上，搗蛋行為令爸爸極度崩潰。早前爸爸出門前打算戴重用的口罩，誰料他戴上臉後，突然感到一股涼意，而且聞到「騷味消毒液」，瞬間崩潰！

茶茶現時7個月大。（受訪者提供）

貓主東木由接受《香港01》訪問時表示，家中養有兩隻貓咪，一隻是性格比較乖巧的虎斑貓「屁屁」。另一隻則是聰明冷靜，會默默觀察主人一切行為的「茶茶」。當初爸爸在朋友的工廠遇到茶茶，帶牠回家收養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

茶茶入屋不久，就露出百厭的本性，牠試過趁爸爸外出時，自己開門偷走，最終被鄰居發現，還特別留下紙條提醒主人。茶茶又曾將家門反鎖，令爸爸無法回家，荒誕行為讓他多次生氣揚言，要將牠送養。

日前爸爸準備出門，並將戴過的口罩重用，當他戴上口罩後，隨即感到又涼又濕，還傳來一陣熟悉的騷味，即時崩潰……

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網民看到照片後笑指，「人家是要提醒你口罩不能重複使用」、「那個口罩外面左下鋼印應該要改Made in 茶茶」、「果然是MIT的口罩，吸收力不錯，旁邊都沒有外漏」、「在提醒你，口罩用一次就要丟掉啦！重複使用就是要配上童子尿的啊！」、「牠是想幫你測試你嗅覺有沒有問題啦」、「聞得到臭味表示沒中新冠病毒」、「把口罩當尿布使用」、「瘦的幫你試用口罩，看看有沒有防水，合不合格」、「所以你到底上輩子踢破牠幾個骨灰罈？」、「吸收力不錯，旁邊都沒有外漏」。

同場加映：其他動物的爆笑故事！

台灣有貓主分享早前有日他做完運動回家後，全身累癱，直接在床上睡著。睡到半醒時，他突然感到下半身有一股重量感，而且暖暖的，以為發了個春夢。主人張開眼赫然發現，唐貓「虎妹」睡在自己的胯下，並緊抱他的JJ，令他完全不敢移動，最後結局更令網民笑瘋！

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這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

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