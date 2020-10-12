唐貓│貓咪被白色液體噴臉　過萬網民瞬間想歪：分享這個會被禁嗎

白色液體總會令網民引發無限聯想，這次更是噴射在貓咪臉上，令萬千網民快要暴動起來。 這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

貓咪胖胖一臉不滿，用凶狠眼神盯着媽媽。（IG@selinaaa.85）

這張有趣的照片，由媽媽分享到Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，隨即引起網民激烈討論。

【點擊圖片齊來看，究竟然咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】

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明明相片沒什麼特別，只是一場意外，但卻有網民將話題帶起，並發展出帶味的留言。「謎之液體」、「說好不射臉上」、「釣出一堆老司機」、「貼圖不給番號」、「高清、無碼、貓耳」、「我嚴重懷疑版主在開車但我沒有證據」，看來網民都被帶方向，全都想歪了！

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