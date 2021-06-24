貓行為｜資深貓奴看過一定猛點頭　15篇漫畫揭人貓暗黑日常

撰文：陳惠娜
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貓是種神奇的動物，牠的一舉一動都令人難以理解，令貓奴們摸不著頭腦。
早前曾為大家介紹台灣漫畫家「貓日大神」的作品，他在社交平台開始以漫畫跟網民分享貓咪的日常生活，把貓咪的行為舉止確切地繪畫出來，深受貓奴歡迎！這次將會跟大家分享第三彈。
盯著貓主子的臉真的會賞心悅目！（Neneko 貓日 授權轉載）
台灣網民「貓日大神」家裏養了兩隻貓咪，分別是英國短毛貓「山姆」和美國短毛貓「開開」，她發現貓主子有很多難以理解的奇怪習性，於是在社交平台開設了「Neneko 貓日」的facebook專頁。以漫畫形式跟眾貓奴分享愛貓日常生活，該漫畫令不少養貓網民產生共鳴，大受歡迎！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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貓日的漫畫的FACEBOOK專頁由成立到現在，已經吸引了11萬6千位網民的追蹤，超10萬的訂閱。他漫畫也經常被網民轉貼分享，大家可能有在不同地方看過他的作品。如果有興趣看更多相關的貓漫畫，可以到貓日的facebook專頁或Instagram查看。
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