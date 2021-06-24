貓行為｜資深貓奴看過一定猛點頭　15篇漫畫揭人貓暗黑日常

貓是種神奇的動物，牠的一舉一動都令人難以理解，令貓奴們摸不著頭腦。

早前曾為大家介紹台灣漫畫家「貓日大神」的作品，他在社交平台開始以漫畫跟網民分享貓咪的日常生活，把貓咪的行為舉止確切地繪畫出來，深受貓奴歡迎！這次將會跟大家分享第三彈。