拉布拉多｜哥哥差點遭響尾蛇咬到　狗狗瞬間變肉墊撲過來　結局…

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-24 16:15

這宗狗狗救主人而遭毒蛇咬傷險死的故事，來自美國加利福尼亞州。上月底，拉布拉多尋回犬Marley突然衝前把主人Alex Loredo-Carreno推開，原來一隻響尾蛇正準備作出攻擊。牠擋在主人和響尾蛇之間，結果卻因此遭到咬傷，生命危在旦夕。

Marley為保護主人，奮不顧身擋在響尾蛇前方，結果自己遭到毒蛇咬傷。（Alex Loredo-Carreno）

這宗忠犬救主的故事，來自美國加利福尼亞州的聖地亞哥。在5月26日下午，18歲少年Alex Loredo-Carreno正與愛犬Marley在家中看電視，這時他聽到放在後院的烘乾衣機發出響聲，表示可以把衣服收回家。於是Alex便起來，而Marley也跟着他。沒想到，打開後門時，便聽到左前方有嘎嘎聲傳來，一條響尾蛇出現在前方。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當時Alex還未來得及反應，而Marley已衝前撞開Alex，並擋在響尾蛇前。Marley嘗試抓着響尾蛇，但卻遭到攻擊，舌頭和脖子都遭毒蛇咬傷。Alex鎮定下來後，便急忙趕走毒蛇，並帶Marley救醫。當時Marley的臉開始腫脹，鮮血也一直從嘴裏湧出來。

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當狗狗Marley需要留院觀察時，Alex表示他極之擔心。「這是我一生中感到最害怕的時刻，我實在不知道我最要好的朋友，能否挺過這一關。」

在眾籌網站中，不少網民都熱心捐助，希望集腋成裘，減輕Alex的經濟負擔。「祝Marley早日康復，你是隻了不起的勇敢狗狗」、「我樂意捐助Marley，因為我在4月底時失去了愛犬，我明白你的感受。我會為Marley祈禱的」、「很高興你的朋友拯救了你的性命，現在是你拯救牠的時候」、「我知道牠對你有多重要，我很高興能在經濟上幫助到你」、「Marley要堅持下去，在此送上祝福」。

▼▼同場加映：早前，土耳其有位狗主突然感到身體不適，幸好及時被救護車送到醫院。眼見爸突然不適被送走，他飼養的狗狗感到非常擔心，於是一直追著救護車，追到醫院門外。從那天開始，牠就一復一日做出超窩心的行為，直至爸平安回家。▼▼

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▼▼同場加映：在土耳其一個偏僻的小村莊，有個小女孩近日成為村中話題。因為她冒着積雪，背着狗狗走了2.5公里，為的只是去找一個人。最終她成功找到需要的人，更讓全村的人大受感動，因為這是最純真的愛呀！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟小女孩這麼辛苦背着狗狗，要去找什麼人呢？】

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▼▼同場加映：這個令人哭笑不得的趣事，近日在社交平台上瘋傳。一隻10個月大的雪橇犬紅霞，早前被主人帶到獸醫處做絕育手術。沒想到動完手術，在醫院裏只是住了幾天，牠已本性畢露，把醫院房門都拆毀了！▼▼

點擊圖片放大看，究竟雪橇犬紅霞把醫院房門拆成怎樣子！

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