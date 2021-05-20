拉布拉多尋回犬｜狗狗在醫院外徘徊不去　醫護知義氣原因後超佩服

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-20 08:02

果然是人類最忠心的朋友！台灣網友Tomoko Oda分享，台南一間醫院外有隻拉布拉多犬，站在門口不停地走來走去，卻不會隨意闖入院內，背影讓人超揪心！Tomoko Oda詢問醫護人員後，才得知這隻毛孩並不是浪浪，而是陪伴主人一起來看診的，洋蔥真相感動一票網友。

透過影片可以看見，拉布拉多繞過人群走到門口前，時不時探頭往醫院內查看，似乎在尋找主人的身影，全程不吵也不鬧，看得出來牠相當熟悉周遭環境。Tomoko Oda在貼文中表示，這隻拉拉不會闖入醫院，模樣非常有規矩，醫護人員說，「只要牠主人來看病，牠就會一直在門口！」

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幸運的是，拉布拉多好幾次走到一旁查看，最後終於等到主人從醫院走出來，一人一狗順利回家！Tomoko Oda感慨地說，「不管你落魄或貧窮或病痛，毛孩永遠不會嫌棄你，還會守護你，永遠不要找任何理由遺棄你的毛孩！除非你病危……」。

故事分享到Facebook社團「有點毛毛的」，網友看完後感動表示，「拉拉真的是很乖很聰明的狗」、「很溫暖但也好心疼狗狗」、「就怕錯過主人」、「好忠心的孩子」、「毛孩真的把我們當成牠的全世界，所以真的要好好愛牠」、「應該是主人生病住院，牠在等主人出來吧」、「還是要提醒一定要用牽繩」。

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