洛威拿、芝娃娃榜上有名　第1位實至名歸　10大忠犬排行榜

一直以來，狗狗都被認為是人類最忠誠的親密好友，牠們的眼裏只有你，對你忠心不二。這次，我們搜羅並綜合了好幾個忠犬排行榜，一起來看看你家狗狗，有沒有排在10名以內！



狗狗是人類忠誠的朋友，只要牠認定你是主人，便會對你忠貞不二。牠一生都奉獻給主人，時刻守護着主人一家的安全。但那一種狗狗，才是最忠誠的呢？有不少網站都進行過排名，這裏嘗試綜合起來，作出了以下10大忠犬的排名。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，10大忠犬裏，你家狗狗排第幾呢？

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▼▼同場加映：經常打盹，趴下一會兒就昏昏欲睡，甚至很快就打起呼嚕來，這些毛茸茸的孩子們，睡姿並不幽雅，甚至乎可以說是失禮。但狗主看到牠們毫無戒心的去睡，完全放心去做夢，嘴角邊還流出口水，這麼可愛的樣子，你忍心吵醒牠們嗎？快來看看被評為10大最貪睡狗狗，你家狗狗上榜了嗎？▼▼



點擊圖片放大看，你家狗狗在貪睡排行榜中的哪個位置？



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▼▼同場加映：對於誰才是貪吃狗狗，大家可能都眾說紛紜，第一時間表示自己家裏的狗狗，一定是最為食的。而事實上，哪隻狗狗不為食？就連一向聽話聽教的狗狗，在美食當前時也會忍不住口要偷吃！▼▼



【點擊圖片放大看：最為食狗狗品種TOP10；你家狗狗是否貪吃狗之一？第一位的牠你又是否認同？】



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