撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-09 07:00

真摯的感情，彼此間會有無形的羈絆所牽引。 這是個感動的老人與狗故事，網民看到後都大為感觸，讚嘆狗狗真有靈性。。早前，一位老人因病離世，養了7年的狗狗未能與他見最後一面。但沒想到，牠卻用自己的方法來到這個地方，靜靜地悼念牠最愛的主人。

這個令人心酸的故事來自意大利網民所分享。Sara Sechi的爸爸Leonardo在2月初，因不敵病魔而離世了。Sara極之傷心地辦理爸爸後事，而把爸爸的愛犬Fulmine忽略了。

在葬禮後第二天，Sara留意到狗狗Fulmine不在家裏，由於平日牠也會放養外出，因此沒多加注意。但沒想到，她帶着兒子出門後，卻在一個意想不到的地方，看到了Fulmine的蹤影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟忠犬Fulmine每天離家去了哪裏？知道真相後，大家都很心酸】

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「回想從前，我爸爸是多麼疼愛Fulmine的，而Fulmine也十分喜歡爸爸。現在，我看到Fulmine露出哀傷的樣子，我也感到很難過。但我們會一起面對，一起克服，一起走出這陰霾的！」

相信Fulmine的心仍很痛，但牠有家人的陪伴，一定會重新振作起來，重拾快樂！

同場加映：早前，土耳其有位狗主突然感到身體不適，幸好及時被救護車送到醫院。眼見爸突然不適被送走，他飼養的狗狗感到非常擔心，於是一直追著救護車，追到醫院門外。從那天開始，牠就一復一日做出超窩心的行為，直至爸平安回家。

【點擊圖片放大看，狗狗Boncuk離家要去什麼地方呢？】

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點擊連結看全文：土耳其｜狗狗見爸不適被救護車送走 忠犬隔天失蹤 後續意想不到

同場加映：在土耳其一個偏僻的小村莊，有個小女孩近日成為村中話題。因為她冒着積雪，背着狗狗走了2.5公里，為的只是去找一個人。最終她成功找到需要的人，更讓全村的人大受感動，因為這是最純真的愛呀！

【點擊圖片放大看，究竟小女孩這麼辛苦背着狗狗，要去找什麼人呢？】

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