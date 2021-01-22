土耳其│狗狗見爸不適被救護車送走　忠犬隔天失蹤　後續意想不到

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-22 16:59

你就是狗狗的一切，牠們眼裏只得你。 早前，土耳其有位狗主突然感到身體不適，幸好及時被救護車送到醫院。眼見爸突然不適被送走，他飼養的狗狗感到非常擔心，於是一直追著救護車，追到醫院門外。從那天開始，牠就一復一日做出超窩心的行為，直至爸平安回家。

這個忠犬故事來自土耳其，一隻叫Boncuk的狗狗。狗狗的主人Cemal Şentürk因急病被送入醫院，當時Boncuk非常擔心，甚至追著救護車到醫院，由於醫院不許狗狗進入，因此牠只能守在門外。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸爸一直留在醫院令Boncuk非常擔心，所以每天未到天光，狗狗就會離家出走，牠究竟要去哪裏呢？

【點擊圖片放大看，狗狗Boncuk離家要去什麼地方呢？】

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Şentürk與狗狗Boncuk之間的故事，再次讓人感受到狗狗的忠誠、可靠。縱然沒法見面，但聽到主人呼喚自己的名字，狗狗也會感到安心。十分幸運地，Şentürk現在已可出院，陪着狗狗回家去！

網民看到這新聞後，都表示有被感動到。狗狗這份感情，大家都感受到了！Boncuk真的是一隻可愛的忠犬！

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