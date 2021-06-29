唐貓｜路人誤會路邊紙箱有棄貓　箱外12字澄清笑翻網民

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-06-29 12:40

小貓被裝進箱子遺棄在路邊的場景屢見不鮮。 日本一家文具店，時常在門外擺放著一堆廢紙箱。近日，有網民路過發現紙箱堆裏躺著一隻虎斑貓，牠兩眼混濁、無辜可憐的樣子，令不少路人擔心牠是隻可憐的棄貓。正當他們想抱起貓咪之際，看到紙箱外寫上12個大字，標明這隻虎斑貓的真實身份，令他們大吃一驚！

（Twitter@nyannendo)

近日，日本長野縣小諸市萬年堂文具店店長在Twitter帳號（@nyannendo）發布了一張照片，迅速成為Twitter的熱門話題。照片中有一隻虎斑貓站立在紙箱中，可憐兮兮模樣，令路過的行人十分擔心，甚至想帶走這隻小可憐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文具店店長指出，這隻貓咪叫作「島子（シマ子）」今年九歲，牠跟大多數的喵星人一樣，平日最喜歡躺在文具店外的紙箱。時常都有路人誤會牠是棄貓，不過只要走近一看，就會留意到紙箱外寫上了12個大字澄清......

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圖片上傳到Twitter帳號@nyannendo後，短短三天便有超過35萬人按讚，貓星人的逗趣舉動也讓網民紛紛留言笑說，「要再加上一句，這是牠的工作崗位！」、「請問消費怎麼算！」、「親自出來接客了！」、「今晚加小魚乾。」

▼▼同場加映：台灣網民日前在社交媒體分享近日收養一了流浪貓，怎料一星期後這隻得知自己有新家的貓咪竟送上4份神秘禮物報恩，令她大喊一闊三大！▼▼

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▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。不過牠好像不知道自己已經長大，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼

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