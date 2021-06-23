唐貓｜以為爸春心動內褲腫起一大包　下秒發現是貓「零距離觀鳥」

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-23 12:49

貓咪的心裏在想什麼，真的令人費解。 這隻生活在台灣宜蘭的頑皮貓咪叫QQ，一直以來都特別喜歡爸爸身上的味道。這天，媽媽和爸爸在看電視，沒料到QQ突然鑽到爸爸內褲裏，然後一動也不動像是睡着了。媽媽趕緊拿出手機，拍下了這張令人難以理解的有趣照片！

這個令人哭笑不得的畫面，由台灣宜蘭的貓奴Ivy Pu分享出來。只見爸爸胯下異常腫脹，再仔細看原來是貓咪把頭鑽了進去！

媽媽接受《香港01》訪問時解釋，貓咪QQ特別喜歡爸爸身上的味道，這天本來大家是一齊在看電視，但QQ突然把頭塞到爸爸內褲中，還要用手壓着，然後一動也不動，結果便出現這幕有趣畫面。網民看到後都被逗得笑了出來，表示貓咪可能要近距離觀鳥！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這張貓咪QQ把頭塞進內褲的相片，網民看到後都大笑了出來，「有咬下去嗎？」、「多麼痛的領悟啊！」、「QQ表示，這裏有我愛的味道」、「零距離觀鳥的興趣」、「可能是想幫忙舔毛」、「原來喜歡這一味⋯⋯」、「喜歡吃小鳥是喵天性」、「怎麼把逗貓棒藏這裏」、「應該誘惑力比貓草還吸引？」、「沒什麼意外發生嗎？」

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在社交媒體上分享了一條影片，只見影片中的貓咪把自己的頭塞進桌子上的膠罐裏，未幾發現自己頭部卡住的貓咪，只好不知所措地左右而搖晃。而目擊一切發生的網民因此而發現了「貓星人」的真身！▼▼

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▼▼同場加映：馬來西亞有飼主在社交平台分享愛貓領養前後對比照。原本瘦弱的小貓，現在竟然擁有小西瓜般圓滾滾的身材，加上手掌又圓又胖的小山竹，嘴邊還自備一片啡色的「小口罩」，肉呼呼的模樣讓人忍不住想親兩口！▼▼

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