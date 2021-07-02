松鼠狗半夜突然哀號　爸以為是胰臟炎　獸醫檢查後揭開爆笑真相

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-02 08:05

狗狗不懂與人溝通對話，因此當牠們突然哀號，作為奴才的你一定會十分緊張。 這次，台灣網民JC Kao，便分享了家中松鼠狗「小壞狗」突然在半夜哀號，顯得很是痛苦，只能急急帶牠求醫的事件。折騰一整晚後，獸醫終於找到問題所在，原來狗狗是這裏出了問題！

這隻松鼠狗叫Oatmeal，才剛一歲多，是隻超級活潑的可愛小男生。（小壞狗Oatmeal在家很不乖）

這個令不少網民都「長知識」的故事，由台灣網民JC Kao在社交平台上分享出來。他指家中松鼠狗「小壞狗」，前兩天凌晨突然哀號，甚至弓起身子，像是極之痛苦。縱使爸爸在旁安撫，但狗狗還是大叫着。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於擔心小壞狗是急性胰臟炎，因此爸爸瘋狂打電話到狗狗急症診所，可惜在疫情期間，大多診所都沒人接電話。折騰了好幾個小時後，最終找到獸醫應診。獸醫為小壞狗檢查過後，輕鬆地道出原因，令爸爸大為驚訝，原來狗狗也會遇上這種問題。

點擊圖片放大看，究竟松鼠狗「小壞狗」身體出現了什麼問題，令牠感到如此痛楚？

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當網民看到狗狗如此痛楚的情況，起初都表示很擔心。幸好，知道疼痛原因時，大家都總算放下心頭大石，「長知識，第一次知道狗會這樣」、「奴才心跳像過山車」、「是真的 我們家狗也試過，照一次X光就噴了$1500」、「我狗狗上個月也試過，也是摸背就痛」、「我家的是腳麻，然後我以為牠癱瘓了噴了一千」、「我也剛剛經歷過這段，我的小短腿臘腸也是一大早驚天動地大叫，接下來就是跟你一樣的過程了⋯⋯5000不見了！但是檢查結果還是覺得比較安心！」、「前面很催淚⋯還我眼淚！」

▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，家中13歲的松鼠狗「柚柚」四年前被繁殖場棄養，放在街上。當時牠後肢脊椎畸形、聲帶被割，被義工救起。媽媽心生憐憫，決定收養，現時柚柚樣子非常美麗，簡直是狗界宋仲基，令旁人大跌眼鏡！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，現時柚柚的美男樣子！▾▾▾

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