松鼠狗擁6塊完美腹肌　網民感慨自愧不如　真相揭開全笑翻

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-13 13:43

這個年頭人人都注重身體健康，不少人都走到健身房鍛鍊身體。但令人大為意外的，就是原來就連狗狗都有健身！ 這隻來自日本的松鼠狗Pochi（ポチ），除了擁有天使般面孔外，還有極為結實的6塊腹肌，這令網民深感自慚不如！

這隻身材健碩的松鼠狗來自日本，牠的名字是Pochi（ポチ），是男孩子來的！早前，牠的主人分享了一張Pochi側身趴在草地上的照片，隨即引來大批網民熱烈討論。因為從相片裏可看到，這狗狗身上有着完美的6塊腹肌，這令一眾網民羨慕不已！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟松鼠狗是如何鍛鍊出腹肌的？網民知道真相後表示：真的學不來】

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松鼠狗的媽媽在分享Pochi照片時寫着：「松鼠狗和春天的蒲公英，真是可愛極了！」不過，網民的眼光卻集中在狗狗身上，充滿力量象徵的腹肌！「蜜桃翹臀，我喜歡」、「吃什麼糧長大的？」、連狗狗的身材都比我好，傷心」、「想摸摸這結實的胸膛」、「屁股也很翹得太誇張啦！」、「有肌肉便愛！」

同場加映：這個狗狗被萬千寵愛在一身的故事，發生在台灣高雄。狗主雖然知道父母一直反對養狗狗，但近日還是偷偷把一隻松鼠狗帶了回家，結果遭到挨罵。沒想到才過了4天，婆婆已主動抱着狗狗到處去，並高興地向鄰居介紹一人一狗的親密關係！

【點擊圖片放大看，菲比是如何收服反對養狗的父母】

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點擊連結看全文：松鼠狗│瞞着父母偷養狗被狂罵 4天後態度神逆轉 還賜親暱外號

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中七歲松鼠狗「拉拉」一直身體健康，早前突然確診心臟病，其後更發現子宮蓄膿，要即刻開刀。誰料拉拉在手術麻醉時，突然失去呼吸，搶救無效離世。媽媽無法接受，終日以淚洗面，在拉拉離世後三天，媽媽竟然在家中聞到拉拉的尿味.....▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，拉拉突然患病的過程！▾▾▾

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▾▾▾點擊圖片放大看，拉拉做天使三天後，如何回家道別？▾▾▾

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