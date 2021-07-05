金毛尋回犬｜媽戒不掉吸狗　每天狂吸怪位置　抗毒奮鬥史大公開

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-05 16:47

有些行為，只有作為資深狗奴才會懂！ 最近，網上有一則另類「毒癮」故事，吸引到不少人注意。媽媽表示這個「毒癮」，無論怎樣想戒掉，但就像是身不由己般，自自然然又會犯錯，而且更有越吸越多次的趨勢！原來，媽媽有吸狗的習慣，而且並且鍾情吸狗狗一個怪位置。當網民看到受害金毛尋回犬Corona那副超無奈樣子後，雖然深表同情，不過大家也超有共鳴：原來這位媽並不孤單。

（fb@JoRona總裁們的下班生活）

這個有趣的另類「抗毒」故事，來自網民Cynthia Chang所分享出來。媽媽表示：「一直以來我以為我能夠戰勝毒癮。」可見媽媽相當有決心去戒掉這毒癮，但她真的陷得很深，始終不能自拔。

原來媽媽有吸狗的習慣，而且還特別喜歡吸家中金毛尋回犬Corona身體某個指定部位。當網民看到受害狗狗Corona的無奈眼神時，大家都感受到狗生真的很難，牠像是要用眼神表示：「媽媽，你能住手了嗎？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟媽媽每天做了什麼古怪行為，令金毛Corona感到超級無奈！

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對於這個另類的毒癮，不少網民都表示有共鳴。原來吸狗這毒癮並孤單，許多網民都有這習慣，大家更在留言中分享吸狗經驗。「冬瓜茶味」、「起司餅乾的味道」、「真的有毒！我家兒子⋯腳掌是高麗菜味道」、「我每次聞都説臭死了然後再繼續」、「一聞解百憂」、「謝謝你讓我知道，我不是一個人那麼變態！」

▼▼同場加映：這個令狗狗感到失望的故事，來自台灣苗栗縣的網民所分享。爸爸指平日金毛尋回犬柚子就很喜歡去散步，每次讓牠上車，牠便知道可以去玩了。但這天，其實只是因為停電了，擔心待在家中太熱柚子受不了，於是才讓牠到車子上涼冷氣。當柚子知道不是去散步時，竟一秒變臉。▼▼

點擊圖片放大看，究竟柚子有多失望呢？看到牠的反應便可感受到！

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點擊連結看全文：金毛尋回犬｜狗狗坐上車以為去散步露燦笑 爸告知殘酷真相秒變臉

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，小金的真實姓名！▾▾▾

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